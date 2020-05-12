Ярославль, 12 мая, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославской области режим работы детских садов, школ и учреждений профессионального образования не меняется. Об этом сообщает сайт правительства Ярославской области.

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«В детских садах региона продолжают действовать только дежурные группы. Решение о полном открытии дошкольных учреждений будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Дежурные группы продолжают принимать только детей, чьи родители заняты на предприятиях, которым предписано продолжать работу постановлением правительства Ярославской области. Если, конечно, сад не закрыт на карантин. Школьники продолжают дистанционное обучение до завершения учебного года.