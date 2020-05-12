Калуга, 12 мая, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам обращения президента России Владимира Путина оперативно готовят план действий по выходу из режима самоизоляции, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM по материям внеочередном заседании правительства региона в формате видеоконференцсвязи.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша проводит внеочередное заседание правительства региона в формате видеоконференцсвязи

Врио губернатора области Владислав Шапша напомнил участникам встречи о том, что 11 мая президент страны Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней. В Калужской области принято решение о продлении режима повышенной готовности до 31 мая. Режим самоизоляции и масочный режим в области продлены до конца мая. Это позволит держать эпидемиологическую обстановку под контролем и к концу недели приступить к первому этапу выхода из режима ограничений. По ряду критериев регион уже готов к началу постепенного возвращения к обычной жизни. В числе важнейших задач, которые предстоит решить в самое ближайшее время, руководитель области назвал возобновление работы значительной части предприятий местной экономики.

«Мы не приостановили деятельность строительных организаций. У нас работало сельское хозяйство. В первые дни после короткого перерыва возобновили работу промышленные предприятия, в том числе автомобильного кластера. Сейчас нам предстоит сделать важнейший шаг — войти в первый этап снятия ограничений. От того, насколько слаженно мы будем работать, насколько быстро сможем обеспечить необходимый дополнительный запас коечного фонда, насколько будем готовы увеличить количество тестирований на COVID-19, будет зависеть то, как скоро мы перейдем к первому этапу снятия ограничений. Я предполагаю, что мы это сделаем в течение текущей недели», — заявил Владислав Шапша.