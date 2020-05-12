Ярославль, 12 мая, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Ярославской области самые высокие темпы роста инфицированных коронавирусом в Центральном федеральном округе (кроме Москвы). Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

«На данный момент удвоение числа выявленных заболевших коронавирусом происходит раз в 6 дней. По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания снизилась, на прошлой неделе она составляла 5 дней (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус. Это самый высокий показатель среди регионов ЦФО. В группу регионов, в которых число выявленных случаев удваивается раз в 6 дней, также вошла Орловская область», — пояснили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Вслед за Орловской и Ярославской областями идут Белгородская, Воронежская и Липецкая области, где число выявленных случаев удваивается раз в 7 дней. Раз в 8 дней удвоение происходит в Ивановской, Смоленской и Тверской областях. Медленнее всего коронавирус распространяется по Владимирской области — там удвоение происходит лишь раз в 15 дней.

Впрочем, не исключено, что на эти показатели влияет и охват населения тестированием на новую инфекцию.