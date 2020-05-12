Чебоксары, 12 мая, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии предстоящую неделю «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 мая, заявил на планёрке в правительстве врио главы республики Олег Николаев, комментируя эпидемиологическую ситуацию и ежедневный значительный прирост выявляемых случаев коронавируса.

Cap.ru Планёрка в правительстве Чувашии

Руководитель республики напомнил, что в конце апреля рассматривалась возможность смягчения ограничительных мер при условии стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Нерабочие майские дни были довольно длительными, десять дней. Очевидно, ситуация могла качнуться в любую сторону. В зависимости от того, какая будет степень напряжённости, мы предполагали принять соответствующие решения», — напомнил Олег Николаев.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней и трёхэтапном снятии режима самоизоляции, в регионах решение о снятии ограничительных мер должны принимать самостоятельно на основе ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Здесь мы должны действовать очень осторожно, последовательно, с учётом всех тех обстоятельств, которые складываются на той или иной территории», — сказал руководитель республики, подчеркнув, что федеральные власти рекомендовали учитывать три «основных коэффициента, которые показывают степень напряжённости с эпидемией».

Речь идёт о коэффициенте распространения инфекции, который должен быть равен одному (условно говоря, один пациент с коронавирусом должен заражать не более одного человека), в то время как в Чувашии — 1,28. Второй индикатор — наличие свободных коек для лечения больных COVID-19: коечный фонд должен составлять не менее 50% от общего объема, в республике — 30%. Третий индикатор — охват тестированием: из 100 тысяч человек должны быть исследованы не менее 70 жителей региона, в Чувашии показатель составляет 75.

«Мы только по одному критерию попадаем в эти показатели. И, конечно, эта ситуация говорит о том, что мы в Чувашской Республике должны быть максимально сконцентрированы и внимательны в борьбе с коронавирусной инфекцией и самое главное — в принятии решений по дальнейшему смягчению ограничительного режима», — сказал Олег Николаев.

Он акцентировал внимание на том, что «изменение ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону зависит только от нас, от каждого из нас»:

«От того, насколько ответственно и сознательно будем выполнять рекомендации и требования врачей. Надо сказать, что ситуация может измениться очень и очень быстро. И как раз эти достаточно длинные праздничные дни нам продемонстрировали эту закономерность. Если на входе в праздничный период, в конце апреля, мы с вами могли строить достаточно оптимистичные прогнозы, говорили про возможность открытия торговых центров, то как я уже выше обозначил, по окончании праздничного периода ситуация в корне поменялась. И самое главное здесь не эти индикаторы-цифры, которые я назвал. А другое. Число заболевших за этот период у нас увеличилось, можно сказать, кратно».

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Напомним, ежедневный прирост в Чувашии исчисляется выявленными несколькими десятками случаев коронавируса. На 12 мая (10:35 мск) общее число выявленных случаев достигло 1 282, в том числе 11 мая подтверждено 62 случая, за 10 мая — 76, 9 мая — 63, 8 мая — 63.

Чувашские власти отмечают, что резкий рост отчасти связан с тем, что жители возвращаются в республику «уже с явно выраженными симптомами», при этом «не желая добровольно прийти в учреждения здравоохранения и провести соответствующую процедуру тестирования, тем самым подвергая опасности своих близких» и других граждан.

«Исходя из статистики и жизненных примеров, конечно же, ни о каком начале работы торговых центров у нас в Чувашской Республике не может быть и речи», — пояснил свою позицию Олег Николаев.

Список предприятий и организаций, которым разрешено работать, также не изменился — это производственные предприятия, организации строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Этот перечень организаций пока расширен не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, мая в Чувашии смягчили режим самоизоляции: с 12 мая жителям разрешено заниматься на улице спортом и гулять, но при одном условии — не более двух человек. Но при этом введён обязательный масочный режим: средства защиты необходимо использовать «в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ».