Всё о ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM .

По словам президента РФ Владимира Путина , благодаря заранее принятым мерам в России уже сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий героизм.

Коронавирус в России пока не побеждён, но для этого по-прежнему прилагаются беспрецедентные усилия.

Подробности в материале: На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

В Псковской области за последние сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 12 человек. Власти региона не спешат отменять ограничения и намерены дождаться «послепраздничной» статистики.

Подробности в материале: Владимирская область: из больницы в Струнино уволились 40 человек

Во Владимирской области 40 сотрудников больницы города Струнино уволились после начала пандемии коронавируса. Многие из них давно достигли пенсионного возраста. Главврач заявил, что основной причиной увольнений стал страх заразиться коронавирусом, а также усталость от возросшей в условиях пандемии рабочей нагрузки.

Об этом: На Кубани с 23 мая отменят пропускной режим внутри муниципалитетов

«С 23 мая режим самоизоляции и карантин внутри муниципальных образований прекращает работу. Карантин в крае сохраняется, он будет действовать и распространяться на межмуниципальное сообщение и на въезд в края. С 23 мая пропускной режим внутри муниципальных образований отменяется. Сохраняются «красные» пропуска и транзитные», — уточнил Кондратьев.

Пропускной режим и режим самоизоляции внутри муниципалитетов Краснодарского края будет отменён с 23 мая. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев .

За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 19 человек. Пять из них — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы. Общее число зараженных в регионе составило 513 человек.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Об этом: В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Подробности в материале: В Красноярском крае рассказали о последствиях вспышки коронавируса в районе

Губернатор Красноярского края Александр Усс 12 мая обратился к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусом и действующими ограничениями. Также он рассказал об обстановке в Северо-Енисейском районе края, где была выявлена вспышка SARS-CoV-2.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил медсестёр Северной столицы с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры. Беглов особо отметил героизм сотрудников больницы Святого великомученика Георгия, проявленный во время пожара утром 12 мая.

13:37 12.05.2020

В архангельских медучреждениях начались проверки после жалоб на плохие условия содержания пациентов с COVID-19. Врио губернатора Александр Цыбульский поручил министру здравоохранения региона Антону Карпунову разобраться в ситуации.

[[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Архангельские пациенты с COVID-19 пожаловались на плохие условия содержания

13:38 12.05.2020 В Ингушетии за прошедшие сутки скончались два пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число умерших от осложнений в результате этого заболевания составило 33 человека. По числу летальных исходов Ингушетия оказалась на четвертом месте после Москвы (1179), Московской области (219) и Санкт-Петербурга (58). Читайте также: Ингушетия стала четвертым субъектом в РФ по числу умерших от COVID-19

13:40 12.05.2020 В Иркутской области по состоянию на 12 мая выявлено 354 носителя SARS-CoV-2, причём, 20 из них добавились за последние сутки. По данным оперативного штаба региона, 254 человека помещены в инфекционное отделение стационаров, 94 — выздоровели, шесть — погибли. Больше всего положительных результатов теста получено в Иркутске (238). Читайте подробнее: В Приангарье выявили 20 новых носителей коронавируса

13:44 12.05.2020 В Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона». Читайте подробнее: За время самоизоляции в Чувашии число безработных выросло в 3,7 раза

13:48 12.05.2020 Измерение температуры. admkrai.krasnodar.ru

13:49 12.05.2020 В Ростове-на-Дону два госпиталя, развёрнутые на базе горбольницы №1 имени Семашко и горбольницы №20, приняли 140 пациентов с коронавирусом. Об этом: Два госпиталя в Ростове-на-Дону приняли 140 пациентов с коронавирусом

13:49 12.05.2020 С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил глава региона Игорь Кобзев. По его словам, на такие меры власти пошли в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий. «Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам», — подчеркнул Игорь Кобзев. Об этом: Приангарье вводит обязательный масочный режим

13:55 12.05.2020 Ещё один самолёт из Якутии приземлился сегодня, 12 мая, в аэропорту Кемерова. На борту 70 кузбассовцев, которые работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Домой они вернулись из-за возросшего числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live». Подробности в материале: Ещё 70 вахтовиков вернулись в Кузбасс из Якутии из-за коронавируса

13:56 12.05.2020 Работа большинства корпусов РКБ им. Куватова в Уфе возобновлена в штатном режиме. Об этом 12 мая сообщил министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге в минздраве региона. По его словам, на сегодняшний день ситуация в этом медицинском учреждении является штатной и работа идет в плановом порядке. В этой больнице будут принимать, в том числе, и носителей коронавируса. Для этих целей специально отведен отдельный корпус. Читайте подробнее: РКБ им. Куватова в Уфе начинает работать в штатном режиме — Минздрав

13:58 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся проведения итоговой аттестации в школах и вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: Госдума разрешает получить итоговый аттестат без ЕГЭ

13:58 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры и авиабилеты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Читайте подробнее: Госдума устанавливает правила возврата денег за туры

13:58 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Об этом: Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

13:59 12.05.2020 Пляжи и общественные места для отдыхающих в санаториях Краснодарского края останутся закрытыми. Об этом было объявлено 12 мая на заседании регионального оперштаба. Читайте подробнее: Пляжи Краснодарского края останутся закрытыми для отдыхающих

14:00 12.05.2020 В Северной Осетии за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, еще два человека. Таким образом, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 12 мая, общее число летальных случаев за все время составило 14. Об этом: В Северной Осетии выросло до 14 человек число умерших от COVID-19

14:06 12.05.2020 Приангарье вошло в перечень 11 субъектов РФ, в которых эпидемическая ситуация и объем принимаемых мер для сдерживания распространения COVID-19 позволяют начать поэтапный выход из режима ограничений. Об этом сегодня, 12 мая, информировал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. На первом этапе — с 14 мая — в Приангарье планируется разрешить работу 8 215 предприятиям малого и среднего бизнеса из 89 тысяч зарегистрированных. Таким образом будет обеспечена занятость 25 845 работников. Кроме того, планируется разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Читайте также: Приангарье готовиться к выходу из карантина

14:09 12.05.2020 За петербуржцами, вышедшими на улицу без медицинских масок и перчаток, с утра 12 мая должна была открыться «охота». Но на деле, как засвидетельствовали корреспонденты ИА REGNUM, к нарушителям пока относятся более чем мягко. Да что там! Вовсе не замечают и не создают толчею. Что закономерно, ведь и сами контролеры — сотрудники транспортных предприятий — зачастую пренебрегают предписаниями. Читайте подробнее: Петербуржцев без масок пугают патрулями, а им не страшно

14:10 12.05.2020 В Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения коронавирусом, о которых ранее заявляли региональные власти. Читайте подробнее: В Ульяновской области выявили 38 новых носителей коронавируса

14:14 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Читайте подробнее: Госдума поддержала замену туров и билетов на ваучеры с доплатой

14:17 12.05.2020 Депутаты Керчи пожаловались премьер-министру России Михаилу Мишустину на ситуацию с невыплатами работникам «скорой помощи» обещанных надбавок за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Читайте подробнее: Депутаты Керчи пожаловались Мишустину на проблему с надбавками медикам

14:21 12.05.2020 В Чечне в условиях пандемии коронавируса оказывается масштабная помощь нуждающимся гражданам. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Кадырова направил продуктовые наборы с крупами, мукой, чаем, молоком, мясом и другими продуктами питания 138 тыс. семей. Финансовую поддержку получили около 30 тыс. семей, им роздано в общей сложности свыше 400 млн рублей. Об этом: В Чечне роздано около 665 тыс. продуктовых наборов

14:21 12.05.2020 Госдума приняла в первом чтении законопроекты, направленные на поддержку экономики в период распространения коронавируса, и работа будет продолжена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин: Госдума оперативно реагирует на изменение текущей ситуации

14:24 12.05.2020 В Россию из Италии сегодня, 12 мая, вернутся еще 14 военных Минобороны РФ, которые помогали это стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Об этом: В Россию из Италии 12 мая вернутся еще 14 военных

14:24 12.05.2020 Шесть сотрудников, включая главного врача и его заместителя, заразились коронавирусом в 3-й областной больнице Волгограда. Об этом 12 мая на брифинге сообщил заместитель главы регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. Об этом: В больнице Волгограда шесть врачей заразились коронавирусом

14:26 12.05.2020 Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили 12 мая в региональном правительстве. Соответствующие изменения в указ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» внёс губернатор региона Александр Усс. Об этом: В Красноярском крае вводят масочный режим

14:28 12.05.2020 В Пензенской области медработникам за март 2020 года за особые условия труда произвели выплаты 15 апреля 2020 года на общую сумму более 9 млн рублей. Более 78 млн рублей выплачено медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых диагностирован коронавирус, за апрель. Об этом: Пензенское правительство сообщило о выплатах медикам за март и апрель

14:32 12.05.2020 Городская больница Святого Георгия в Петербурге, где утром 12 мая произошел трагический пожар, с начала 2019 года произвела несколько закупок аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму более 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок РФ. Об этом: Больница Св. Георгия в Петербурге потратила более 500 млн рублей на ИВЛ

14:33 12.05.2020 В Пензенской области растет число случаев заболеваемости «тяжёлыми пневмониями и ковидной инфекцией». Наблюдается тенденция перехода из лёгких и средних форм протекания болезни в тяжёлые. Подробности в материале: В Пензенской области растет число пациентов с тяжёлой формой COVID-19

14:34 12.05.2020 Третьяковская галерея сможет открыться для посетителей не ранее июля 2020 года и только в том случае, если позволят обстоятельства. Об этом журналистам заявила директор музея Зельфира Трегулова. «Мы планируем, что мы откроемся, предполагаю, не раньше начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, судя по тому, что нам сообщают зарубежные коллеги, которые постепенно начинают восстанавливать свою работу, нам предстоит ещё полтора-два месяца работы в таком режиме. Мы серьёзно к этому готовимся», — сказала Трегулова. Подробности в материале: Третьяковская галерея откроется не раньше июля

14:37 12.05.2020 Количество умерших пациентов с коронавирусом в Хакасии выросло до девяти. Об этом сообщили 12 мая в республиканском правительстве. Мужчина 1950 года рождения скончался в Черногорской межрайонной больнице. У него были сопутствующие заболевания. Пациент был подключен к ИВЛ. Об этом: В Хакасии скончался ещё один пациент с коронавирусом

14:41 12.05.2020 Заявления о расхождении официальных данных о числе умерших от COVID-19 в России с реальной ситуацией звучат со стороны недоброжелателей. Полностью оценить ситуацию можно будет после спада эпидемии, заявил 12 мая депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя публикацию в Financial Times. «Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — сказал Онищенко РИА Новости. Подробности в материале: Онищенко заявил о «непрофессиональном хайпе» вокруг смертей от COVID-19

14:49 12.05.2020 В Ростовской области лицевые маски производят сотрудники более 110 предприятий, однако наряду с этим регион получает средства индивидуальной защиты из других регионов России, а также Китая. Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая заявила руководитель областного департамент потребительского рынка Ирина Теларова. Подробности в материале: Китай возобновил поставки лицевых масок в Ростовскую область

14:55 12.05.2020 В Удмуртии «масочный» режим действует с 30 апреля, однако теперь магазины обязали не обслуживать граждан без защитных масок. Читайте подробнее: В Удмуртии не будут обслуживать покупателей без защитных масок

15:07 12.05.2020 После смертельного пожара в петербургской больнице Святого великомученика Георгия, вызванного возгоранием нового аппарата искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», руководство медучреждения приняло решение отказаться от эксплуатации такого оборудования на время расследования ЧП. Подробности в материале: В больнице Св. Георгия после пожара отказались от аппаратов ИВЛ «Авента-М»

15:09 12.05.2020 В Ростовской области сотрудники станции скорой медицинской помощи, расположенной в Каменске-Шахтинском, написали коллективную жалобу. Об этом сообщила депутат донского парламента Ирина Полякова (КПРФ). Подробности в материале: В Ростовской области работники скорой помощи написали коллективную жалобу

15:10 12.05.2020 В Тюмени очередное медучреждение стало очагом заражения новым коронавирусом. На этот раз в железнодорожной больнице выявили семь медиков с положительными результатами тестов на SARS-CoV-2, сообщила в ходе брифинга 12 мая заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. По её словам, больница не закрыта, лишь приостановлена деятельность отделения, где работают заражённые медики. Читайте подробнее: В Тюмени очередная больница стала очагом коронавирусной инфекции

15:15 12.05.2020 Если преждевременно отменить введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции меры, то вторая волна заболевания может прийти гораздо раньше. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Подробности в материале: Второй волны коронавируса в России можно избежать — представитель ВОЗ