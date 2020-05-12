Калуга, 12 мая, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Калуге у четверых сотрудников городской управы подтверждён коронавирус. Каждый из них изолирован в домашних условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию исполняющего полномочия городского головы Калуги Дмитрия Денисова.

Скришот фото страницы Дмитрия Денисова « ВКонтакте» Здание городской управы в Калуге

«Значительная часть сотрудников переведена на удалённую работу, рабочие помещения 1−2 мая и 10−11 мая дезинфицированы. Руководители подразделений следят за соблюдением строгого масочного режима. Распорядился, чтобы был установлен посменный график работы сотрудников. Работающим сотрудникам обеспечена полная безопасность», — написал на своей странице «ВКонтакте» Дмитрий Денисов.

Напомним, по данным областного оперштаба по состоянию на 12 мая, в регионе выявлено 2018 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.