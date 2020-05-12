Ярославль, 12 мая, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует заключить энергосервисный контракт, в ходе которого система уличного освещения будет серьезно обновлена. Конкурнсая документация размещена на портале госзакупок, сообщает корреспонднт ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Замена светильников в Ярославле

Исполнение контракта рассчитано на 7 лет. Компания-подрядчик должна будет заменить светильники уличного освещения на энергоэффективные. Всего замене подлежат 27 505 осветительных устройств практически на всех улицах, а также в скверах и парках Ярославля. Мощность каждого из новых светильников не должна превышать 180 Вт. Сейчас в городе в основном используются приборы мощностью 250 — 400 Вт.

Экономия электроэнергии, а, значит, и расходов бюджета, должна составить не менее 50%. Минимальная сумма экономии за 7 лет должна составить 914,7 млн рублей (подрядчик может предложить и большую сумму экономии). Из этих денег и будет выплачиваться вознаграждение подрядчику, но лишь по факту. Аванс проектом договора не предусмотрен. Максимальная плата подрядчику может составить 95% от экономии бюджета.

Помимо замены осветительных приборов подрядчик должен будет установить систему управления установками наружного освещения. Она должна будет автоматически включать и выключать фонари по составленному графику с точностью до минуты, а также предусматривать ручное управление. Кроме того, система предполагает учет затраченной электроэнергии.

Судя по размещенной документации, заработать на энергосервисном контракте мэрия Ярославля в первые семь лет не сможет. Практически вся экономия пойдет на модернизацию системы. Значительно сократить расходы удастся, в лучшем случае, по завершении всех мероприятий и расчетов с подрядчиком.

В последние годы жители Ярославля неоднократно жаловались на проблемы с освещением города. В ответ чиновники заявляли, что осветительное хозяйство пришло в упадок.