Врио главы Чувашии рассказал о случае, который «не укладывается в голове»
Чебоксары, 12 мая, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом может измениться «как в лучшую, так и в худшую сторону». Это зависит от «каждого из нас», от ответственности и сознательности самих жителей, прежде всего — за свою семью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 мая, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев, в качестве примера приведя один из случаев, который «в голове не укладывается».
По его словам, есть факты, когда жители подвергают опасности не только других граждан, но безответственно ведут себя даже по отношению к своим детям и членам своей семьи.
Как сообщало ИА REGNUM, на 12 мая (10:35 мск) за сутки в Чувашии официально выявлено 62 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число достигло 1282. При этом резко выросло и число выздоровевших от COVID-19: в настоящее время переболели 309 человек, в том числе за последние сутки выздоровление отмечено у 47 пациентов.
Напомним, в начале апреля в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом. Предварительно установлено, она приехала из Москвы в Чебоксары, нарушив режим самоизоляции. Первоначально сообщалось, что она прибыла на машине с мужем, но в ходе разбирательств выяснилось, что женщина уехала на автобусе. Руководитель Чувашии Олег Николаев назвал данный случай «вопиющим».
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