Чебоксары, 12 мая, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом может измениться «как в лучшую, так и в худшую сторону». Это зависит от «каждого из нас», от ответственности и сознательности самих жителей, прежде всего — за свою семью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 мая, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев, в качестве примера приведя один из случаев, который «в голове не укладывается».

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

По его словам, есть факты, когда жители подвергают опасности не только других граждан, но безответственно ведут себя даже по отношению к своим детям и членам своей семьи.

«В частности, один пример. Приехавший наш земляк из другого региона, уже больной, находясь дома, заразил свою супругу, старшего сына, у которого ДЦП — естественно, это явно человек, который находится в зоне риска. И младшего малолетнего сына. Конечно, такого рода случаи в голове не укладываются», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 мая (10:35 мск) за сутки в Чувашии официально выявлено 62 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число достигло 1282. При этом резко выросло и число выздоровевших от COVID-19: в настоящее время переболели 309 человек, в том числе за последние сутки выздоровление отмечено у 47 пациентов.

Напомним, в начале апреля в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом. Предварительно установлено, она приехала из Москвы в Чебоксары, нарушив режим самоизоляции. Первоначально сообщалось, что она прибыла на машине с мужем, но в ходе разбирательств выяснилось, что женщина уехала на автобусе. Руководитель Чувашии Олег Николаев назвал данный случай «вопиющим».

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