Кострома, 12 мая, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Положительный результат дали тесты жителей Буя, Буйского района, Неи, Костромы и Красносельского района. Все заболевшие изолированы, им оказывается медпомощь.

Общее количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией составило 384. Из них 115 человек выздоровели, 5 — скончались.