Тюмень, 12 мая, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Тюмени волонтёры бесплатно раздают медицинские маски возле остановок общественного транспорта, в аэропорту, железнодорожном и автовокзале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского областного отделения «Молодой гвардии» Бесплатная раздача масок на остановках Тюмени

С 12 мая «молодогвардейцы» Тюменской области совместно с штабом «Мы вместе» запустили акцию бесплатной выдачи медицинских масок жителям областной столицы. Согласно постановлению главы региона Александра Моора с 14 мая все тюменцы обязаны в общественных местах и на транспорте соблюдать масочный режим.

Медицинские маски были приобретены на средства бизнес-сообщества Тюменской области.

«Бесплатная раздача медицинских масок для всех желающих будет проходить ежедневно с 10:00 до 12:00 на остановочных комплексах города. Волонтёры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени», — пояснил руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Напомним, ранее в Тюменской области стартовала горячая линия, по которой все пенсионеры города могут заказать бесплатную доставку продуктов из магазинов, а медицинские работники получить помощь по дому. Для этого тюменцам необходимо позвонить по номеру 8−800−201−41−41.