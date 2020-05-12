Чебоксары, 12 мая, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом и достигло 1 282. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 12 мая (10:35 мск), за сутки в Чувашии официально выявлено 62 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число достигло 1 282.

При этом резко выросло и число выздоровевших от COVID-19: в настоящее время переболели 309 человек, в том числе за последние сутки выздоровление отмечено у 47 пациентов.

Новых смертей нет. Всего с начала пандемии скончались восемь человек, пациенты были старше 62 лет, у всех имелись сопутствующие тяжёлые заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Чувашии вводится обязательный масочный режим. В то же время жителям разрешили гулять и совместно заниматься спортом на открытом воздухе, но не более двух человек и при соблюдении социальной дистанции с другими гуляющими.