Ярославль, 12 мая, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика по Ярославской области

Это максимальный суточный прирост за время эпидемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 4 мая (79 новых случаев).

Общее число выявленных заражений в регионе составило 1275.