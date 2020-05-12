Калуга, 12 мая, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Калуге пожилой мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции с сообщением о хищении у него 70 тыс. рублей. Как пояснил потерпевший, сбережения он снял в отделении банка, после чего направился домой. При входе в подъезд к нему подошёл неизвестный мужчина и вытащил деньги из кармана куртки. Об этом 12 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф

По версии правоохранителей, подозреваемый заметил пенсионера в отделении банка, когда тот снимал деньги, проследил за ним и напал. С помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в банке, оперативники получили изображение предполагаемого подозреваемого. Вскоре было установлено и его местонахождение. Им оказался 39-летний житель ближнего зарубежья, временно проживающий на территории Калуги. Как выяснили полицейские, после совершения преступления грабитель выехал в Ставропольский край, где и был задержан калужскими оперативниками.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.