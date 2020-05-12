Ярославль, 12 мая, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В 2020 году мэрия Ярославля освободит от арендной платы летние уличные кафе. Об этом заявил 12 мая на общегородском совещании мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монтаж летнего кафе в Ярославле

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле городские власти приняли решения об отсрочке платы, но лишь до 1 июля. Ранее для открытия уличного кафе на муниципальной земле плату нужно было вносить вперед. В ответ рестораторы обратились с ультиматумом, заявив, что они вообще не будут открывать веранды. Таким образом городской бюджет не получит ничего.

После этого мэр и его подчиненные провели он-лайн конференцию с владельцами ресторанов. В результате мэрия решила пойти навстречу представителям бизнеса и удовлетворить их просьбу.

Мэрия обещало внести проект решения об отмене аренды в муниципалитет. Окончательное решение примут городские депутаты.