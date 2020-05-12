Мэрия Ярославля освободит летние кафе от арендной платы
Ярославль, 12 мая, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В 2020 году мэрия Ярославля освободит от арендной платы летние уличные кафе. Об этом заявил 12 мая на общегородском совещании мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле городские власти приняли решения об отсрочке платы, но лишь до 1 июля. Ранее для открытия уличного кафе на муниципальной земле плату нужно было вносить вперед. В ответ рестораторы обратились с ультиматумом, заявив, что они вообще не будут открывать веранды. Таким образом городской бюджет не получит ничего.
После этого мэр и его подчиненные провели он-лайн конференцию с владельцами ресторанов. В результате мэрия решила пойти навстречу представителям бизнеса и удовлетворить их просьбу.
Мэрия обещало внести проект решения об отмене аренды в муниципалитет. Окончательное решение примут городские депутаты.