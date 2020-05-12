Чебоксары, 12 мая, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии вводится обязательный масочный режим. Соответствующие изменения в указ «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» внёс в сегодня, 12 мая, врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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«С 12 мая 2020 года до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, данным указом также разрешено с 12 мая гулять и заниматься спортом на открытом воздухе, но не более двух человек.

Напомним, с начала пандемии в республике выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом 11 мая официально выявлено рекордное число вновь заражённых — 76.