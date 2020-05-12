Калуга, 12 мая, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области банки приступили к выдаче целевых кредитов на поддержание занятости предприятий малого и среднего бизнеса. Это беспроцентные ссуды, которые кредитные учреждения выдают сроком до полугода, сообщила 12 мая корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (12 тыс. 130 рублей) и количества сотрудников, состоящих в штате. Претендовать на такие кредиты могут предприятия из наиболее пострадавших отраслей. Малые и микропредприятия могут взять деньги у банка под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.

«Банки получили от калужского малого бизнеса 166 заявок на предоставление беспроцентных кредитов. Сумма одобренной 61 заявки достигла 124 млн рублей. 18 малых предприятий и индивидуальных предпринимателя уже получили первые ссуды на 27 млн рублей», — сказала Ирина Карлаш,

Управляющий калужским отделением Банка России напомнила, что если у предпринимателя возникают проблемы с получением льготного кредита или предложений по реструктуризации, то он может обратиться за помощью в деловое объединение, в котором состоит (Торгово промышленная палата, организации «Деловая Россия» или ОПОРА России). По договоренности Банка России с кредиторами и бизнес — объединениями эти общественные организации будут оказывать предпринимателю содействие. Если даже с поддержкой бизнес-сообщества вопрос не решается, следует обратиться на прямую линию или в интернет-приемную Банка России.