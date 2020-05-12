Калужским предпринимателям начали выдавать беспроцентные кредиты
Калуга, 12 мая, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области банки приступили к выдаче целевых кредитов на поддержание занятости предприятий малого и среднего бизнеса. Это беспроцентные ссуды, которые кредитные учреждения выдают сроком до полугода, сообщила 12 мая корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (12 тыс. 130 рублей) и количества сотрудников, состоящих в штате. Претендовать на такие кредиты могут предприятия из наиболее пострадавших отраслей. Малые и микропредприятия могут взять деньги у банка под 0%, чтобы рассчитаться с работниками.
Управляющий калужским отделением Банка России напомнила, что если у предпринимателя возникают проблемы с получением льготного кредита или предложений по реструктуризации, то он может обратиться за помощью в деловое объединение, в котором состоит (Торгово промышленная палата, организации «Деловая Россия» или ОПОРА России). По договоренности Банка России с кредиторами и бизнес — объединениями эти общественные организации будут оказывать предпринимателю содействие. Если даже с поддержкой бизнес-сообщества вопрос не решается, следует обратиться на прямую линию или в интернет-приемную Банка России.