Майкоп, 12 мая, 2020, 09:17 — ИА Регнум. К поэтапному ослаблению режима ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приступают в Республике Адыгея. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Глава Адыгеи напомнил, что Владимир Путин выступил с рядом важных инициатив, направленных на поддержку населения и стабилизацию экономической ситуации в стране.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Вместе с тем, коронавирус ещё не отступил, ежедневно на лечение поступают новые пациенты, что не позволяет нам полностью снять режим ограничений и самоизоляции», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи сообщил, что, согласно решению республиканского оперативного штаба, в Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки, автомойки, также готовятся к открытию парикмахерские и салоны красоты — решение о начале их работы зависит от развития эпидситуации в ближайшие дни.

«Главное при работе рынков, ярмарок, салонов красоты, всех предприятий, которые будут запускаться поэтапно — соблюдение всех санитарных требований. Как только надзорные органы зафиксируют факт неисполнения предписаний, деятельность таких организаций будет приостановлена», — добавил глава республики.

В Адыгее также разрешены прогулки на улице: не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции, также разрешены и занятия спортом на открытом воздухе.

При этом в местах массового скопления граждан обязательно ношение масок и перчаток, также действует запрет на проведение любых массовых мероприятий.

На территории Адыгеи сохраняется пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

«Готовимся запустить и общественный транспорт — в первую очередь троллейбусы», — добавил Кумпилов.