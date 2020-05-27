Коронавирус нанёс серьёзный удар по экономике России. Работа огромного количества предприятий была приостановлена. Серьёзно пострадал малый и средний бизнес. С 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней. По словам президента РФ Владимира Путина, вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Сформирован и постоянно расширяется перечень пострадавших отраслей и предприятий. Предусмотрены меры поддержки на федеральном уровне. Всё это делается для того, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по зарплатам. О том, что происходит с экономикой России в условиях пандемии коронавируса, читайте в трансляцииИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост российской экономики

09:17 12.05.2020 К поэтапному ослаблению режима ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приступают в Республике Адыгея. Читайте подробнее: В Адыгее вводят поэтапное ослабление ограничительных мер

09:17 12.05.2020 В министерстве экономического развития Забайкальского края подвели промежуточные итоги работы горячей линии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова врио исполнительного директора АНО ЦИПП Светланы Рыгдыловой, теперь практически 100% звонящих являются претендентами на получение так называемой «президентской субсидии». За первую неделю мая таких обращений было 105. Читайте подробнее: Забайкальцев волнуют вопросы выплаты «президентской субсидии»

09:29 12.05.2020 Гражданам, которые относятся к категории «самозанятые», разрешили возобновить свою работу в Башкирии. Об этом завил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве. По его словам, с 12 мая могут возобновить свою деятельность граждане, которые находятся на специальном налоговом режиме. При этом они должны обязательно соблюдать санитарные правила. Читайте подробнее: В Башкирии разрешили возобновить работу самозанятым гражданам

09:32 12.05.2020 Моральные издержки самоизоляции в России усугубились тяжелым материальным положением миллионов ее жителей, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий . Подробности в материале: Пять-шесть недель самоизоляции деморализовали население РФ — социолог

09:34 12.05.2020 Большинство предпринимателей в России (88%) считают, что кризис не заставит бросить бизнес, и они продолжат свою деятельность. Читайте также: Кризис — не повод уходить из бизнеса, считают 88% предпринимателей

09:49 12.05.2020 Работу по особому режиму до 31 мая продолжит общественный транспорт Волгограда. Это следует из постановления, принятого 11 мая на заседании регионального оперативного штаба. Читайте также: Городской транспорт Волгограда продолжит работу в особом режиме

10:00 12.05.2020 По данным НАФИ, предприниматели в России из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса больше всего опасаются неопределенности в будущем (63%). Об этом: Предприниматели объяснили, каких последствий кризиса опасаются

10:04 12.05.2020 По некоторым данным, уже на прошлой неделе в России вообще не имели денег почти 39% граждан, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин Об этом: Скорее всего, в РФ на еде уже экономят до 45−50% населения — Михаил Делягин

10:05 12.05.2020 Доля займов, взятых под залог автомобиля для погашения других кредитов и долгов, увеличилась в России в 12 раз. Это следует из данных за март и апрель 2019 и 2020 годов, пишет 12 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис CarMoney. Об этом: Жители России стали в 12 раз чаще закладывать автомобили из-за долгов

10:08 12.05.2020 Рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах вводятся на территории Тверской области. Изменения в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер, губернатор Игорь Руденя внёс в соответствии с Указом президента РФ от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Читайте подробнее: В Тверской области введены рекомендации по ношению масок

10:11 12.05.2020 В Приморье 455 семей с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя стали безработными, после 1 марта и зарегистрировались в службе занятости, получили доплату на каждого ребёнка. Читайте также: В Приморье безработные из-за коронавируса получили выплаты на детей

10:41 12.05.2020 Многие бизнесы в РФ, которые откроются после завершения режима самоизоляции, обнаружат, что они откроются в пустоту, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Читайте также: В РФ будет расти количество голодающих людей — прогноз Делягина

10:43 12.05.2020 Госдума на следующей неделе может принять законы во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе совещания накануне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Госдума на следующей неделе может принять четвертый пакет мер поддержки

10:47 12.05.2020 Льготы по оплате аренды государственного имущества предоставят на Ставрополье субъектам малого и среднего бизнеса. До конца 2020 года предприниматели будут платить за аренду госимущества один рубль в месяц за квадратный метр, сообщили в управлении по информполитике краевого правительства. Подробности в материале: На Ставрополье бизнесмены получат льготы по оплате аренды госимущества

10:55 12.05.2020 Предприятие КамАЗ возобновило производство машин, приостановленное на период майских праздников с 1 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что в мае завод будет работать в обычном двухсменном режиме. За оставшиеся дни месяца автопредприятие планирует собрать 2,5 тыс. грузовиков. Чтобы добиться этого показателя, предприятие в сутки будет выпускать 180 машин. Читайте подробнее: КамАЗ возобновил производство машин после майских каникул

11:14 12.05.2020 Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена с 22% до 15%. Такая инициатива принадлежит Минстрою РФ, пишут «Известия». В 2019 году около 3 млн семей получали субсидии на оплату коммунальных услуг. В случае одобрения инициативы такое право получат ещё около 1 млн семей. Читайте также: Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

11:26 12.05.2020 Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта, касающихся вопросов взаимодействия арендаторов и арендодателей на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: В Госдуме намерены учесть позицию ТЦ и арендаторов по договорам

11:28 12.05.2020 Обнуление налогов для малого и среднего бизнеса и списание зарплатных кредитов станут настоящей поддержкой бизнеса, по всей видимости, до президента России донесли информацию о реальном положении вещей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания Владимира Путина. Читайте также: Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

11:33 12.05.2020 Законопроект, освобождающий некоторых самозанятых от налога на профессиональный доход, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Читайте также: Законопроект об освобождении самозанятых от налога внесен в Госдуму

11:33 12.05.2020 Свыше 700 тысяч несовершенных имеют право на получение единовременной выплаты в сумме десять тысяч рублей в Башкирии. Об этом 12 мая сообщила вице-премьер республиканского правительства Ленара Иванова на совещании в правительстве республики. По ее словам, на эти выплаты будут направлены порядка семи млрд рублей. Заявление на получение выплаты нужно будет подать до 1 октября текущего года через портал госуслуг либо через отделения пенсионного фонда РФ. Об этом: В Башкирии получат разовую выплату более 700 тыс. детей

11:41 12.05.2020 Россия сейчас постепенно выходит из самоизоляций исключительно из-за экономической целесообразности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). Об этом: В Госдуме видят угрозы в нынешних решениях по выходу из самоизоляции

12:01 12.05.2020 С 12 мая в Казани по будням с 7:00 до 18:00 часов необходимо оплачивать стоянку транспорта на муниципальных парковках, за исключением первых 15 минут. По выходным и праздничным дням парковочные места останутся бесплатными. Читайте также: В Казани с 12 мая парковки перестанут работать в бесплатном режиме

12:02 12.05.2020 Новые меры поддержки граждан и экономики страны помогут улучшить материальную ситуацию семьям с детьми, а также поддержать малый и средний бизнес региона, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует официальный сайт региона: «Президент инициировал ряд важных мер поддержки. В первую очередь для людей — для тех, кто потерял работу, а также для семей с детьми. В числе таких мер — единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для всех, у кого есть дети возрастом от 3 до 15 лет включительно. Я считаю, что это позволит очень многим семьям с детьми существенным образом улучшить свою материальную ситуацию в условиях, когда снижается заработная плата, а кто-то даже теряет работу». Об этом: Забайкальский губернатор: «Президент инициировал ряд важных мер поддержки»

12:09 12.05.2020 Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Губернатор Кузбасса заявил, что «поддержать людей и бизнес — самое главное»

12:09 12.05.2020 Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Губернатор Кузбасса заявил, что «поддержать людей и бизнес — самое главное»

12:12 12.05.2020 Липецкая область готова к постепенному выходу из режима ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на совещании 11 мая. 12 мая глава региона проведёт совещания, на которых будут разработаны критерии для возобновления работы вещевых рынков и торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Читайте подробнее: Игорь Артамонов: «Липецкая область готова постепенно ослаблять режим»

12:13 12.05.2020 Кредитная программа поддержки занятости не решит проблем бизнеса, пострадавшего от ограничений, ведь, помимо зарплат, у компаний есть множество других расходов, от которых нельзя отказаться и которые им никто не компенсирует, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания президента России. Об этом: Бизнес должен сам решать, как использовать помощь: о поддержке занятости

12:26 12.05.2020 Бывалые предприниматели проходят не первый кризис и знают, что рассчитывать надо прежде всегона себя, а бизнесменаммолодым, начинающим, сейчасприходитсянамноготяжелее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируя данные опроса Национального агентства финансовых исследований. Об этом: Эксперт о бизнесе: опытные выживут, молодые пострадают, часть уйдёт в тень

12:41 12.05.2020 В России самой востребованной мерой государственной поддержки в условиях эпидемии коронавируса стало пособие в размере пяти тысяч рублей на ребенка до трех лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом стопокронавирус.рф. Читайте подробнее: Жители России назвали самые востребованные меры господдержки

12:49 12.05.2020 Курортный сбор на территории Краснодарского края не будет взиматься до 1 января 2021 года. Читайте также: На Кубани курортный сбор отменят до 1 января 2021 года

13:00 12.05.2020 Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня Читайте также: На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

13:03 12.05.2020 В Чувашии предстоящую неделю «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 апреля, заявил на планёрке в правительстве врио главы республики Олег Николаев, комментируя эпидемиологическую ситуацию и ежедневный значительный прирост выявляемых случаев коронавируса. Подробности в материале: Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

13:05 12.05.2020 Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего по состоянию на 12 мая 2020 г. в Забайкалье насчитывается 8754 таких граждан. С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 9963 человека, безработными признаны 5344 гражданина, 985 из них получают пособие по безработице в размере 14 556 руб., 522 человека получают доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. Только за один день 11 мая — безработными признаны 300 человек. Читайте также: За последние сутки 300 человек признаны безработными в Забайкалье

13:17 12.05.2020 Пропускной режим и режим самоизоляции внутри муниципалитетов Краснодарского края будет отменён с 23 мая. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. «С 23 мая режим самоизоляции и карантин внутри муниципальных образований прекращает работу. Карантин в крае сохраняется, он будет действовать и распространяться на межмуниципальное сообщение и на въезд в края. С 23 мая пропускной режим внутри муниципальных образований отменяется. Сохраняются «красные» пропуска и транзитные», — уточнил Кондратьев. Читайте также: На Кубани с 23 мая отменят пропускной режим внутри муниципалитетов

13:23 12.05.2020 Экономический кризис, возникший в России на фоне пандемии коронавируса, стал тяжелейшим испытанием для государства. В связи с этим гражданам стоит с пониманием относиться к объемам господдержки и также самим находить пути выхода из текущего положения, отметил председатель общественного совета минэкономразвития Дагестана Шахмардан Мудуев. Об этом: Гражданам и бизнесу стоит и самим искать пути выхода из кризиса — экономист

13:24 12.05.2020 Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Читайте подробнее: Госдума разрешает временно заключать ОСАГО без диагностической карты

13:28 12.05.2020 На МАПП «Забайкальск» проблема с пропуском большегрузов так и не разрешилась. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, очередь из грузового транспорта уже месяц стоит на границе с Китаем. «В Забайкальске находится 273 грузовых транспортных средства. За сутки границу пересекли 25 транспортных средств, за неделю — 258», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. Подробности в материале: Большегрузы не пускают в Китай через МАПП «Забайкальск» уже месяц

13:28 12.05.2020 Закон, направленный на поддержку взявших кредиты, Госдума приняла в первом чтении и в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: Госдума поддержала льготы для взявших кредиты

13:29 12.05.2020 Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу. Читайте также: В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

13:35 12.05.2020 Обязанность регулярно проводить тесты на коронавирус среди сотрудников промышленных предприятий Москвы является новым видом налога. Об этом 12 мая заявил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, решение мэра Москвы обязать промышленные предприятия проводить каждые 15 дней тестирование 10% своих сотрудников наносит удар по бизнесу. Подробности в материале: Политолог назвал решение мэра Москвы новым налогом

13:37 12.05.2020 По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). За прошлый месяц на российском авторынке было реализовано на 102 089 единиц меньше машин по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом: В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей

13:40 12.05.2020 Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня текущего года разрешить туристические поездки в пределах России. Об этом говорится в письме министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, сообщает 12 мая электронное издание РСТ Ratanews. Читайте подробнее: Туроператоры попросили разрешить турпоездки между регионами РФ с 1 июня

13:44 12.05.2020 В Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона». Об этом: За время самоизоляции в Чувашии число безработных выросло в 3,7 раза

13:48 12.05.2020 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов собирается поэтапно ослаблять режим ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. adygheya.ru

13:57 12.05.2020 Законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Документ предполагает комплексную «донастройку» уже принятых мер поддержки. Подробности в материале: Госдума поддержала третий пакет мер поддержки граждан и бизнеса

13:58 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры и авиабилеты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: Госдума устанавливает правила возврата денег за туры

13:58 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Об этом: Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

13:59 12.05.2020 Пляжи и общественные места для отдыхающих в санаториях Краснодарского края останутся закрытыми. Об этом было объявлено 12 мая на заседании регионального оперштаба. Читайте также: Пляжи Краснодарского края останутся закрытыми для отдыхающих

14:06 12.05.2020 Приангарье вошло в перечень 11 субъектов РФ, в которых эпидемическая ситуация и объем принимаемых мер для сдерживания распространения COVID-19 позволяют начать поэтапный выход из режима ограничений. Об этом сегодня, 12 мая, информировал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. На первом этапе — с 14 мая — в Приангарье планируется разрешить работу 8 215 предприятиям малого и среднего бизнеса из 89 тысяч зарегистрированных. Таким образом будет обеспечена занятость 25 845 работников. Кроме того, планируется разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Подробности в материале: Приангарье готовиться к выходу из карантина

14:14 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: Госдума поддержала замену туров и билетов на ваучеры с доплатой

14:21 12.05.2020 Госдума приняла в первом чтении законопроекты, направленные на поддержку экономики в период распространения коронавируса, и работа будет продолжена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин: Госдума оперативно реагирует на изменение текущей ситуации

14:24 12.05.2020 Если быв нашей странекризисы и ошибки властей заставляли людей бросать свои профессии, то в России с 1991 года уже не осталось бы ни военных, ни врачей, ни учителей, ни пожарных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируяданные опроса Национального агентства финансовых исследований. Как сообщалось ранее, согласно итогам этого опроса, 88% предпринимателей считают, что кризис не заставит их бросить бизнес и что они продолжат свою деятельность. Читайте подробнее: Не только в бизнесе: Россия держится на верности людей своей профессии

14:30 12.05.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект об оперативном оказании государственной гарантийной поддержки предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Подробности в материале: Госдума вводит гарантийную поддержку ВЭБ. РФ

14:33 12.05.2020 Работа платного парковочного пространства в Воронеже с 12 мая начинает функционировать в обычном режиме. Подробности в материале: В Воронеже штрафовать за неоплату парковки начнут с 18 мая

14:37 12.05.2020 Свыше одной тысячи населенных пунктов Башкирии не имеют проводного подключения к сети Интернет. Об этом 12 мая сообщил министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин на еженедельном совещании в правительстве региона. По его словам, 1306 населенных пунктов остаются без проводного интернета. В большинстве своем это деревни, в которых живут менее ста жителей. Геннадий Разумикин подчеркнул, что проведение туда проводного интернета является экономически не целесообразным. Об этом: В Башкирии рассказали, сколько деревень остаются без проводного интернета

14:40 12.05.2020 «Толку от того, что предлагает сейчас государство, для малого бизнеса точно нет», — считает предприниматель. Об этом: Коронавирус. Малый бизнес хватается за жизнь

15:02 12.05.2020 Движение транспорта по межмуниципальным маршрутам возобновляется в Ставропольском крае с 12 мая. Соответствующее постановление подписано главой региона Владимиром Владимировым. Об этом: На Ставрополье возобновляют работу межмуниципального транспорта

15:08 12.05.2020 Поэтапный выход туристической отрасли из связанных с коронавирусом ограничений может произойти летом этого года. Об этом заявила 12 мая глава Ростуризма Зарина Догузова радиостанции «Говорит Москва». Об этом: Ростуризм рассчитывает на выход отрасли из ограничений за лето

15:10 12.05.2020 В Калининградской области с сегодняшнего дня, 12 мая, отменён режим всеобщей самоизоляции, частично открылись некоторые заведения, но остаётся множество ограничительных мер. Читайте подробнее: В Калининграде заработали салоны красоты и ТЦ, но запреты остались

15:22 12.05.2020 В России каждую неделю наращиваются объемы производства масок на 10%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме рассказали о сотнях миллионах масок и росте их производства

15:27 12.05.2020 Число безработных резко увеличилось в Краснодаре с начала года, об этом сообщила пресс-служба администрации города 12 мая. Подробности в материале: В Краснодаре резко выросло число безработных