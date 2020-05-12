Новосибирск, 12 мая, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Новосибирскому государственному академическому театру оперы и балета (НОВАТ) сегодня, 12 мая, исполнилось 75 лет.

Музей Новосибирска Строительство НОВАТа

«12 мая 1945 года, когда весь мир праздновал победу над фашизмом, на сцене новосибирского театра оперы и балета был дан первый спектакль — опера «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Так в нашем городе появился свой Большой театр», — отметил в своём поздравлении мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным Музея Новосибирска, Новосибирский оперный театр — самый большой театр в Евразии: в зрительном зале 1774 места и самая большая сцена в России, на которой может разместиться до тысячи человек.

«Здание задумывалось как Дом науки и культуры — «синтетический театр панорамно-планетарного типа» в стиле конструктивизма. Он объединял бы цирк, планетарий, кино, театр и водные представления. По проекту во время демонстраций колонны, идущие по Красному проспекту, могли проходить по сцене, включаясь в действо, — рассказывается на сайте музея.

Строительство Оперного театра в Новосибирске началось в 1931 году. Но когда стены и купол были построены, выяснилось, что проект в полном виде реализовать нельзя из-за нехватки средств. Решили ограничиться театром в неоклассическом оформлении.

В период с 1941 года по 1945 год в недостроенном здании театра хранились музейные ценности: эвакуированные коллекции из Третьяковской галереи, Петергофа, Царского Села и других музеев. Во время войны строительство театра продолжалось.

7 ноября 1942 года в присутствии автора здесь прозвучала первая часть Седьмой — блокадной — симфонии Дмитрия Шостаковича.

НОВАТ открылся 12 мая 1945 года премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин».

Здание театра является памятником истории и архитектуры. Его общая площадь — 11 837,8 кв. м., объём — 294 3400 куб. м. (превышает объём здания Большого театра России).

В 2017 году был полностью реконструирован концертный зал, получивший имя в честь первого главного дирижера театра Исидора Зака.