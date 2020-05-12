Чебоксары, 12 мая, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Чебоксарские депутаты предлагают многократно повысить штрафы за незаконные захоронения на общественных кладбищах. Парламентарии поясняют, что из-за «незначительности» штрафов нарушителям порой «проще заплатить штраф». Данный законопроект внесён на рассмотрение в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чебоксарском районе

С законодательной инициативой в Госсовет вышло Чебоксарское городское собрание депутатов. Столичные депутаты просят увеличить штрафные санкции за самовольные захоронения (подзахоронения) на общественных кладбищах города, ссылаясь на рост данных правонарушений. По данным собрания, в 2016—2019 годах выявлено более 50 нелегальных захоронений, в 18 случаях виновные привлечены к ответственности за нарушение ст. 10.1. «Нарушения в области погребения и похоронного дела».

Чебоксарские депутаты акцентируют внимание на небольших размерах штрафов: для физлиц он составляет 300 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей, для юрлиц — до 3 тыс. рублей.

«Видна не совсем положительная тенденция: иногда нарушителям проще заплатить штраф, поскольку сумма является незначительной, чем соблюсти нормы действующего законодательства, что не способно предупредить впредь такие правонарушения», — говорится в пояснительной записке за подписью главы Чебоксар Евгения Кадышева.

В городском собрании Чебоксар предлагают увеличить размеры штрафных санкций для физлиц до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — до 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Чувашии ужесточили комплекс ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. В республике временно закрыты кладбища, исключение составляют погребения, на которых могут присутствовать только близкие родственники.

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Напомним, в 2017 году чебоксарские власти заявляли, что крематорий в Чебоксарах планируют запустить в 2020 году. Под него был определен земельный участок площадью 10 тыс. кв. метров на территории Большекатрасьского сельского поселения

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