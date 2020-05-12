Благовещенск, 12 мая, 2020, 05:45 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поблагодарил строителей моста через Амур из Благовещенска в Хэйхэ (Китпай), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инстаграм Александра Козлова Мост Благовещенск — Хэйхэ

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«Разрешение на ввод в эксплуатацию получено! Спасибо строителям, которые три года возводили мост РФ — КНР (Амурская область). Спасибо всем, кто принимал участие! Это действительно большое дело и масштабный проект! Конечно, сейчас движение по мосту открыто не будет, он заработает сразу после того, как будут сняты все ограничения», — написал в своём Инстаграм Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Амур из Благовещенска в Амурской области РФ до Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян КНР завершено.

Впервые инициатива строительства моста через Амур прозвучала ещё во времена СССР при Леониде Брежневе. Но несколько раз стройка срывалась — то по политическим, то по экономическим мотивам.