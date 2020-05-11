Ярославль, 11 мая, 2020, 19:30 — ИА Регнум. 11 мая в небе над Ярославлем жители города заметили огромный портрет Иосифа Сталина, подвешенный к воздушному шару. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Каширин Акция в Ярославле

На баннере было также размещено Знамя Победы, изображение святого Георгия и надпись «Федерация бокса России». Когда шар поднялся в воздух, участники запустили еще и воздушные шарики в цветах российского триколора.

Организаторами выступили федерация воздухоплавания и федерация бокса. Как сообщают организаторы, подобные акции, посвященные Дню Победы, прошли в 15 городах страны. Воздушный шар стартовал от комплекса «Арена-2000», вероятно, акция была согласована с властями.

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У ярославцев портрет Сталина вызвал резко полярные эмоции — от полного одобрения до полного неприятия.