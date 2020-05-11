Тюмень, 11 мая, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Двум тюменским высокопоставленным чиновницам в социальной сети «ВКонтакте» поступили угрозы убийством от неизвестного пользователя. Об этом сообщает паблик «Инцидент Тюмень».

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Угрозы в адрес заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских и директора областного департамента труда и занятости Надежды Мазуркевич появились в комментариях на официальной странице губернатора Тюменской области Александра Моора «ВКонтакте». Спустя время они были удалены, но многие пользователи уже успели сделать скриншоты угроз, в том числе и паблик «Инцидент Тюмень».

Назвавший себя в сети «Патером Храмовым» считает, что чиновницы якобы умышленно занижают сумму пособий по безработице, которая составляет 1800 рублей. Отметим, что ранее данная сумма называлась в местных СМИ, как минимальный размер пособия.

Аноним угрожает заместителю губернатора и директору департамента убийством, если чиновницы «до вторника не обеспечат оказание финансовой помощи всем нуждающимся гражданам в Тюменской области в размере не менее прожиточного минимума».

Чиновницы, как и правоохранительные структуры, пока не комментируют ситуацию.