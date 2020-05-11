Кострома, 11 мая, 2020, 15:53 — ИА Регнум. 95-летней жительнице Костромской области пришлось добиваться ветеранского статуса «Труженик тыла» в суде. Об этом сообщает прокуратура региона.

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В годы Великой Отечественной войны женщина работала в совхозе «Маручатский». Эти сведения подтвердили свидетели, годы труда внесли в страховой стаж пенсионерки для назначения ежемесячных выплат.

Однако, обратившись в «Шарьинский комплексный центр социального обслуживания населения» с просьбой о выдаче документа женщина получила отказ. Работники центра посчитали, что справка из местного Управления Пенсионного фонда РФ не является аргументом.

Однако, после прокурорской проверки и обращения в суд проблема решилась — жительница Шарьи смогла подтвердить статус труженицы тыла и получила удостоверение ветерана.

По данным на 1 января 2020 года в Костромской области живёт 612 ветеранов Великой Отечественной войны и 4592 труженика тыла. Однако, статистика меняется каждый день.