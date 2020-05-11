Калуга, 11 мая, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Калужской области в условиях пандемии материальную поддержку получат 13 тыс. 866 предприятий. 166 представителей бизнеса уже обратились за беспроцентными кредитами на выплату зарплат сотрудникам. Одобрена 61 заявка на 124 млн рублей. На предоставление отсрочки по ранее взятым кредитам поступило 573 заявки от предпринимателей, из них одобрено 318, сообщает корреспондент ИА REGNUM ссылкой на материалы заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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С 15 мая в области будут задействованы льготные кредиты системообразующим компаниям. Размер кредита — не более трёх млрд рублей по льготной ставке 5%. Отсрочкой или освобождением по арендной плате уже хотят воспользоваться 22 калужских предприятия. На получение прямой безвозмездной финансовой поддержки (субсидии предприятиям в размере МРОТ на одного сотрудника) с 1 мая поступило 414 заявок. Через Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области осуществляется отсрочка и реструктуризация по выданным ранее микрозаймам. В настоящее время выдано 10 целевых займов, есть 25 заявок, еще 19 на рассмотрении. С мая по июнь планируют выдать 60 займов на общую сумму до 30 млн рублей. Это 25% предприятий, которые могут претендовать на данную меру поддержки. Будут также выданы займы на развитие малого и среднего бизнеса под 5% годовых. В период с 27 по 30 апреля выдано займов на сумму 14,5 млн рублей. Фонд предоставляет и отсрочки по ранее выданным кредитам.

После 12 мая начинается предоставление займов на субсидирование части затрат на оплату коммунальных услуг для сферы гостиничного бизнеса. На компенсацию затрат предпринимателей на рекламу, разработку сайтов и электронных торговых площадок также предусмотрено более 10 млн рублей. Займы уже предоставлены семи предприятиям на общую сумму один миллион рублей. На субсидии самозанятым гражданам предусмотрено более 10 млн рублей.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша считает, что на федеральном и региональном уровне приняты серьезные меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.

«И муниципалитеты на своём уровне такие решения принимают. Прошу аккумулировать эти данные. Мы должны понимать, насколько весом вклад муниципалитетов в эту работу», — подчеркнул руководитель области.