Кострома, 11 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Из-за ожиданий рекордно жаркого лета 2020 года костромские аграрии приступили к посевным работам на 2 недели раньше срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента АПК Костромской области Сергей Иванов. По мнению специалистов, это поможет сохранить необходимое количество влаги в почве.

Наталья Диева ИА REGNUM День села в Костромском районе

Сейчас в регионе проводятся весенние полевые работы. Наибольший вред аномальная жара может нанести овощным и зерновым культурам, в меньшей степени риску подвержены многолетние злаковые травы.

«Для уменьшения негативного влияния жары на состояние растений применяются сорта сельскохозяйственных культур с сокращенным вегетационным периодом, а также проводятся агротехнические и организационные мероприятия: обработка растений препаратами, имеющими биостимулирующие и антистрессовые свойства, мульчирование почвы, а также боронование для разрушения образующейся через некоторое время после дождей почвенной корки», — сказал Сергей Иванов.

Отметим, что в 2020 году в Костромской области намерены нарастить производство картофеля и овощных культур. Власти хотят обеспечить продовольственную безопасность региона — с учётом карантинных мер поставки фермерских продуктов из других стран и регионов могут быть затруднены. К тому же, покупательский спрос на более доступные товары отечественного производства в текущем году должен возрасти.

Напомним, ранее Гидрометцентр заявил о высоких ожиданиях рекордной жары летом 2020 года. По данным специалистом, текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет России с вероятностью 99%.