Кострома, 11 мая, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Кострома попала в список городов России, где чаще всего производят самодельный алкоголь. Об этом со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ 11 апреля сообщает «Российская газета».

Цитата из комедийного фильма «Самогонщики» (1961) Леонида Гайдая

Согласно исследованию, активнее всего самогон варят в Костроме, Брянске, Воронеже, Саранске, Пензе и ряде других городов. Не популярны домашние напитки в Архангельске, Якутске, Вологде, Новокузнецке, Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе и Ижевске.

Телефонный опрос жителей проводился в марте и апреле текущего года. Респондентов спрашивали о наличии варщиков самогона среди их родных и знакомых и доступности такого алкоголя в продаже. В целом, эксперты сообщают о том, что сейчас самодельного алкоголя в России производится на 60% больше, чем осенью 2019 года.

Напомним, ране в беседе с ИА REGNUM главврач Костромской областной психиатрической больницы Игорь Ювенский отметил рост алкогольных психозов с начала режима обязательной самоизоляции. Врач предположил, что в дальнейшем количество нарушений психического здоровья жителей области из-за неумеренного употребления алкоголя может увеличиться, но не «глобально и надолго».