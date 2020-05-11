Кемерово, 11 мая, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Кемерове под окнами корпуса Областной клинической инфекционной больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом, прошёл концерт струнного квартета «Destiny».

Администрация правительства Кузбасса Кемеровские музыканты поддержали сотрудников и пациентов больницы, где лечатся зараженные коронавирусом больные

Музыканты исполнили классические мелодии, песни военных лет, композиции советской и зарубежной эстрады. Так они решили поддержать врачей и пациентов.

«Мы старались подобрать такой репертуар, чтобы он никого не раздражал, не потревожил покой, — рассказала руководитель струнного квартета «Destiny» Диана Шахбанова. — Люди болеют, состояние разное, им тяжело. Поэтому исполняем больше лирических композиций, которые на слуху. И чтобы угодить людям разного возраста».

Отметим, что данный корпус инфекционной больницы первым принял пациентов с COVID-19. С 13 марта через это медучреждение прошло более 250 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него.

Сейчас здесь лечатся 80 пациентов. В «красной» зоне работает три бригады инфекционистов — 18 сотрудников.