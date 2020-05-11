Чебоксары, 11 мая, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Чувашии ужесточат масочный режим. Ношение масок станет не рекомендательной, а обязательной мерой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам рабочего совещания в правительстве.

Cap.ru В инфекционном отделении БСМП в Чебоксарах

На фоне возможного смягчения режима самоизоляции в части одиночных прогулок и занятий на открытом воздухе в Чувашии планируют пересмотреть условия действия масочного режима.

«В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т. п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба республики, на 11 мая в Чувашии под наблюдением находится 1203 человека, выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 392 — в Чебоксарах, 102 — в Ядринском районе. На домашнем карантине находятся 367 человек, на стационарном лечении — 829. При этом в республике 302 пациента с СOVID-19 выздоровели, из них 107 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.