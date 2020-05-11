Чебоксары, 11 мая, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Чувашии планируют смягчить режим повышенной готовности и разрешить прогулки и занятия на открытом воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам рабочего совещания.

ИА REGNUM В Чувашии предлагают разрешить одиночные прогулки на свежем воздухе

Руководитель республики Олег Николаев предложил пересмотреть ограничительные меры, введённые в условиях режима повышенного готовности. И разрешить индивидуальные занятия и прогулки.

«Очевидно, что и эмоциональная, и физическая разгрузка людям необходимы. Прогулки на свежем воздухе и индивидуальные спортивные занятия, например, пробежки или велопоездки, этому будут способствовать», — врио главы Чувашии, подчеркнув, что физическая активность и свежий воздух помогают укрепить иммунитет.

Соответствующие изменения планируется внести в указ о режиме повышенной готовности «в ближайшее время», говорится в сообщении.

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Ранее региональные власти заявляли, что ограничительные меры в Чувашии будут сниматься поэтапно и индивидуально в каждом муниципалитете в зависимости от эпидемиологической обстановки. На уровне региона решение будет принято 12 мая.

Напомним, на 11 мая в Чувашии выявлено 1220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 392 — в Чебоксарах, 102 — в Ядринском районе.