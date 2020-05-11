Барнаул, 11 мая, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В своём выступлении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявит продлении ограничительных мероприятий, предположил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Kremlin.ru Владимир Путин

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, логично предположить, что ограничительные мероприятия будут продлены до конца мая. Вместе с тем совершенно ясно, что в России пока не наблюдается неблагоприятного сценария. Поэтому в ближайшее время можно ожидать расширения перечня отраслей, которым разрешается работа в условиях эпидемии.

Назрела необходимость возобновления работы частных медицинских компаний, включая стоматологические, и ряда предприятий торговли, например одеждой и обувью. Риск заражения в частных клиниках и подобных торговых организациях крайне низок, в особенности при соблюдении сотрудниками и посетителями необходимых мер по профилактике распространения инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в стране и возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.