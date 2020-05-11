Тула, 11 мая, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк выздоровел после коронавируса и с 12 мая приступает к работе в обычном режиме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Тульской области 11 мая.

Пресс-служба правительства Тульской области Алексей Эрк

«Я благодарен семье, коллегам, губернатору Алексею Дюмину за понимание и поддержку. За работой время на самоизоляции прошло быстро, все вопросы решались по телефону или по видеосвязи. Больше всего беспокоился за семью и сотрудников министерства. К счастью, никто из них не заболел», — сообщил сам Алексей Эрк.

О том, что у главы тульского минздрава выявлено заражение коронавирусом, стало известно 28 апреля. Клинических проявлений не было, Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и работал дистанционно.

10 мая Алексей Эрк получил второй отрицательный результат на коронавирус, что подтвердило его выздоровление. У членов семьи и сотрудников правительства региона, контактировавших с главой минздрава, все анализы на коронавирус отрицательные.