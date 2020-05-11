Кубинка, Московская область, 11 мая, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Уроженец Забайкальского края скульптор Даши Намдаков для оформления храма Вооружённых сил России, открытого 9 мая на территории военного парка «Патриот» в Подмосковье, создал монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила.

Instagram Даши Намдакова Монументальные скульптурные работы Даши Намдакова

Как рассказал в своём Instagram сам скульптор, композиция, встроенная в центральные врата храма, называется «Спас Нерукотворный», а размеры бронзовых скульптур храма достигают семи метров.

Instagram Даши Намдакова Композиция, встроенная в центральные врата храма Вооружённых сил России, называется «Спас Нерукотворный»

«Перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях. Пока скульптуры находятся в мастерской на полу, они кажутся выполненными в причудливых ракурсах», — пояснил забайкальский скульптор.

Напомним, в 2019 году в самом центре священного байкальского острова Ольхон была установлена скульптура Намдакова «Дух Байкала», в которой некоторые увидели сходство с с изображением демонического Ваала.