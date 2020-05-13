Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провёл совещание, в ходе которого обсудил ситуацию с коронавирусом в стране и возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. В ходе выступления глава государства заявил о постепенном и осторожном выходе из режима нерабочих дней с 12 мая, а также объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:05 11.05.2020 Президент России Владимир Путин поручил развернуть в мурманской Белокаменке полевой госпиталь, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

13:06 11.05.2020 Вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты социальным работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, должен быть решён до 25 мая. Такую задачу перед правительством РФ поставил президент страны Владимир Путин.

13:08 11.05.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин будут каждый месяц докладывать о рекомендованных шагах по снятию ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о противодействии эпидемии, состоявшегося 28 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

13:12 11.05.2020 В своём выступлении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявит продлении ограничительных мероприятий, предположил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Учитывая эпидемиологическую ситуацию, логично предположить, что ограничительные мероприятия будут продлены до конца мая. Вместе с тем, совершенно ясно, что в России пока не наблюдается неблагоприятного сценария. Поэтому в ближайшее время можно ожидать расширения перечня отраслей, которым разрешается работа в условиях эпидемии. Назрела необходимость возобновления работы частных медицинских компаний, включая стоматологоческие, и ряда предприятий торговли, например, одеждой и обувью. Риск заражения в частных клиниках и подобных торговых организациях крайне низок, в особенности при соблюдении сотрудниками и посетителями необходимых мер по профилактике распространения инфекции». Подробности в материале: «Ограничительные мероприятия будут продлены»: что скажет Путин нации?

14:04 11.05.2020 На совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции kremlin.ru

14:05 11.05.2020 Вся информация о распространении коронавирусной инфекции в регионах России собирается в системе режиме онлайн. Это процесс происходит непрерывно. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

14:05 11.05.2020 Россия обогнала Великобританию и Италию по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день с показателем более 221,3 тыс. носителей SARS-CoV-2 РФ вышла на третье место в мире.

14:06 11.05.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин не примет участие в онлайн-совещании 11 мая под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле ответили на вопрос об участии Мишустина в совещании у Путина

14:57 11.05.2020 Выделенные регионам РФ в соответствии с распоряжением президента РФ средства на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных организаций, оказывающих помощь соцучреждениям и нуждающимся гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции, должны быть как можно быстрее доведены до получателей. Такое поручение правительству РФ дал российский лидер Владимир Путин. Речь идёт о 3 млрд рублей.

16:02 11.05.2020 Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости, заявил в ходе совещания президент РФ Владимир Путин. По его словам, в каждом российском регионе есть всё необходимое для оказания помощи.

16:04 11.05.2020 С 12 мая период нерабочих дней завершается, заявил президент РФ Владимир Путин.

16:07 11.05.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна подошла к смягчению режима ограничений.

16:08 11.05.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход из режима ограничений не будет быстрым.

16:09 11.05.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил о сохранении санитарных ограничительных мер для жителей страны старше 65 лет.

16:09 11.05.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении полномочий глав субъектов страны.

16:11 11.05.2020 Путин: к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы.

16:11 11.05.2020 Путин: планы регионов должны учитывать реальную ситуацию на местах.

16:12 11.05.2020 Путин: решающее слово принадлежит врачам и специалистам. Именно с учётом их мнения подписан сегодняшний указ.

16:12 11.05.2020 Путин: моя позиция неизменна: главное для нас — жизнь, здоровье, безопасность людей.

16:12 11.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается. Об этом: Путин: единый период нерабочих дней в России завершается

16:13 11.05.2020 Путин: с 30 марта режим продлился более шести недель. Эта мера позволила затормозить пандемию. Это время мы использовали для повышения готовности системы здравоохранения. Число коек возросло с 29 тысяч до 120 тысяч. Сформирован запас техники, резерв аппаратов ИВЛ.

16:13 11.05.2020 Путин: в каждом регионе страны есть всё необходимое, чтобы оказывать людям с тяжёлыми осложнениями помощь.

16:13 11.05.2020 Путин: врачи знают о болезни гораздо больше, чем до эпидемии.

16:14 11.05.2020 Путин: именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности в мире. А мы можем оказывать такую помощь.

16:15 11.05.2020 Путин: решающая роль принадлежит врачам, медсёстрам, всем медицинским работникам. Мы все вновь и вновь благодарим их за самоотверженную работу, понимаем, как им трудно и с каким мужеством они исполняют свой долг.

16:15 11.05.2020 Путин: сегодня мы обязаны помочь медработникам, не трепать им нервы отчётностями.

16:16 11.05.2020 Путин: мы на порядок изменили масштабы тестирования. Сейчас ежедневно проводится около 170 тысяч тестов. Но дело не в цифрах: у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях.

16:17 11.05.2020 Путин: граждан волнует информация о новых случаях заражения. Но опасность в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, тем быстрее победим пандемию.

16:18 11.05.2020 Путин: все принятые меры позволяют переходить к началу поэтапного выхода из режима ограничений. Такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Смягчение должно проходить при строгом соблюдении всех условий. И ещё один момент. У нас большая страна, эпидемиологическая ситуация разная. Нельзя руководствоваться общей калькой.

16:18 11.05.2020 Экстраординарные меры по борьбе с коронавирусом помогли нарастить резервы в здравоохранении для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общем сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии», — заявил Путин. «За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Ограничительные меры позволили выиграть необходимое время — Путин

16:18 11.05.2020 Путин: с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией — её опасность сохраняется.

16:19 11.05.2020 Путин: нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны. Новый режим быстрым не будет. С 12 мая на всех этапах необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные меры в регионах.

16:19 11.05.2020 Путин: по всей стране исключаются все массовые мероприятия.

16:20 11.05.2020 Путин: режим повышенной безопасности должен сохраняться для лиц старше 65 лет и лиц с с хроническими заболеваниями.

16:20 11.05.2020 За прошедшее время регионы России смогли нарастить резервные мощности для оказания медицинской помощи гражданам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «В каждом регионе страны есть готовность, всё необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжёлыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную помощь. Подчеркну — практически всем, кто в ней нуждается», — заявил Путин. Читайте подробнее: В регионах есть всё необходимое для помощи людям — Путин об эпидемии

16:21 11.05.2020 Путин: нужно установить для социальных работников специальную доплату с 15 апреля по 15 июля.

16:22 11.05.2020 Указ об окончании периода нерабочих дней в России подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 11 мая по итогам совещания о ситуации с распространением коронавируса. Глава государства напомнил, что период нерабочих дней продлился шесть недель. Такие меры позволили затормозить распространение коронавируса в стране. Подробности в материале: Путин подписал указ об окончании периода нерабочих дней

16:23 11.05.2020 Путин: главы регионов, опираясь на анализ ситуации, будут принимать решение о характере ограничительных мер, о том, как их можно смягчать или сохранять, а может даже и сохранять.

16:23 11.05.2020 Путин: все государственные и муниципальные органы власти, медучреждения, аптеки, магазины продолжат работу.

16:23 11.05.2020 Чек-листы для контроля за состоянием здоровья работников вводятся на предприятиях и в организациях Ивановской области с 12 мая. Читайте подробнее: В Ивановской области на предприятиях вводят чек-листы

16:24 11.05.2020 Путин: есть возможность возобновления работы с низкими рисками.

16:24 11.05.2020 Правительство должно разработать решения, чтобы упростить отчётность для медицинских работников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, ну и тем более не трепать им нервы и не отнимать их драгоценное время на отчётность, излишнюю отчётность и лишние проверки», — заявил Путин. «Я прошу правительство принять на этот счёт все исчерпывающие решения», — сказал он. Подробности в материале: Путин призвал разгрузить врачей от ненужной отчётности

16:25 11.05.2020 Путин: вынужденные ограничения работы негативно сказались на многих секторах экономики.

16:25 11.05.2020 Решающим фактором в отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, будет мнение врачей и специалистов, заявил 11 мая президент России Владимир Путинв ходе онлайн-совещания с главами регионов. «Определим как дальше будут приниматься меры по санитарным нормам и экономическим. Решающее слово — врачам и специалистам. Мною подготовлен указ на основе их мнения. Главное — жизнь и здоровье граждан», — сказал российский президент. Читайте также: Путин обозначил, как регионы будут выходить из режима карантина

16:25 11.05.2020 Путин: мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики.

16:27 11.05.2020 Путин: нужно пройти между Сциллой и Харибдой.

16:28 11.05.2020 Путин: эпидемия и ограничения сильно ударили по экономике и благосостоянию граждан. Доходы снизились, а долги только растут. С самого начала мы приняли решение помогать прежде всего людям и нашим гражданам.

16:29 11.05.2020 В России быстро увеличивается число проводимых тестирований на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Мы на порядок нарастили масштабы тестирований. Начинали с 2,5 тыс. в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тыс. тестов. Это один из самых показателей в мире», — заявил Путин. Об этом: Путин: теперь есть возможность выявлять коронавирус на ранних стадиях

16:30 11.05.2020 В каждом регионе РФ есть возможности для оказания любой возможной помощи всем нуждающимся. Об этом: Путин уточнил, что в регионах есть всё для оказания помощи нуждающимся

16:30 11.05.2020 Путин: нужны дополнительные действия — прямая помощь гражданам. Все должны знать свои права, а органы власти — их обеспечить.

16:31 11.05.2020 Путин: в прямой поддержке государства нуждается большее число семей с детьми.

16:31 11.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти приняли решение оказать ещё большую поддержку семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса. Об этом: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии

16:32 11.05.2020 Путин: предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком. Такое пособие получают неработающие граждане — в том числе, студенты.

16:33 11.05.2020 Путин: уже говорил о дополнительных выплатах на ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на маткапитал. Но есть и семьи, у которых такого права нет. Для таких семей предлагаю установить ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причём начиная с апреля — то есть, ещё и задним числом.

16:33 11.05.2020 Доплата будет введена для сотрудников социальных учреждений, заявил 11 мая российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам. Читайте также: Путин поручил ввести доплату сотрудникам соцучреждений

16:35 11.05.2020 Отмена ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, не будет проходить быстро, заявил 11 мая президент России Владимир Путинв ходе онлайн-совещания с главами регионов. По словам главы государства, выход из режима ограничений не означает завершение периода борьбы с эпидемией. Читайте также: Путин раскрыл схему выхода из режима ограничений

16:36 11.05.2020 Путин: число официально зарегистрированных безработных достигло 1 млн 400 тысяч. Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы.

16:38 11.05.2020 Путин: с 1 июня предлагаю запустить кредитную программу поддержки занятости для предприятий, пострадавших в отраслях, а также для социально ориентированных НКО.

16:40 11.05.2020 Жизнь, здоровье, безопасность людей, — вот чем руководствуется власть в своих действиях по борьбе с пандемией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам. Читайте подробнее: Путин назвал здоровье и безопасность людей главным критерием для властей

16:41 11.05.2020 Завершение нерабочих дней с 12 мая связано, с одной стороны, с расширившимися возможностями борьбы с эпидемией, а с другой стороны — с расширяющимся различием эпидемиологической ситуации в разных регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководствовать общей калькой, потому что в одних регионах определённые действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других — напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, в деятельности предприятий», — заявил Путин. Читайте подробнее: «Надо действовать ещё более тонко» — Путин о завершении нерабочих дней

16:41 11.05.2020 Путин: предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам с возможностью гасить их плавно. Простого переноса фискальных платежей недостаточно. За второй квартал нынешнего года предлагаю это полностью списать — за исключением НДС.

16:42 11.05.2020 У глав регионов остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать либо временно останавливать деятельность предприятий, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Читайте подробнее: Путин: решение о режиме ограничительных мер будут принимать главы регионов

16:43 11.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки. Об этом: Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки

16:45 11.05.2020 На предприятиях, приостановивших свою деятельность из-за ограничительных мер, введенных с началом эпидемии коронавируса, должна сохраняться зарплата, заявил 11 мая президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов страны. По мнению главы государства, сотрудники приостановленных предприятий не должны лишиться своих доходов. Читайте также: Путин сообщил о зарплатах на предприятиях, остановленных из-за карантина

16:47 11.05.2020 С 12 мая на всей территории России сохранятся общие санитарные требования, несмотря на завершение периода нерабочих дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «С 12 мая на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах», — заявил Путин. Читайте подробнее: Самоизоляция больным и пенсионерам — Путин о карантинных мерах после 12 мая

16:47 11.05.2020 Путин: мы принимаем сложные решения в сложный период. Важнее довести всё до конца, добиться, чтобы выделенные средства получили люди. Коллеги, вы несёте за это персональную отетственность.

16:48 11.05.2020 Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года. Об этом заявил 11 мая президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам. Читайте также: Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики

16:51 11.05.2020 Путин: мы начинаем постепенно, очень аккуратно выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней. Да, для ряда территорий ограничения сохраняются. Вы хорошо знаете ситуацию в своём регионе и отнесётесь к ситуации с пониманием.

16:51 11.05.2020 Путин: я понимаю, что подчас сил нет терпеть все ограничения. Но заразиться и заболеть намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизни людей, многого добились, и от каждого из нас зависит, чтобы регионы возвращались к привычной жизни.

16:52 11.05.2020 Обращение Владимира Путина к россиянам и совещание по ситуации с коронавирусом. 11.05.2020 г. Фото: kremlin.ru

16:53 11.05.2020 Сотрудники социальных учреждений будут получать федеральную доплату в течение трёх месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля», — заявил Путин. Об этом: Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

16:54 11.05.2020 Выход из режима ограничений должен быть постепенным, планы по снятию ограничительных мер должны учитывать ситуацию на местах. Читайте также: Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

16:56 11.05.2020 Налаживание деловой жизни, нарушенной из-за эпидемии коронавируса, надо производить поэтапно, шаг за шагом, заявил 11 мая президент России Владимир Путинв ходе онлайн-совещания с главами регионов страны. Напомним, ранее российский президент сообщил о перспективах отмены режима ограничений. Читайте также: Путин заявил о поэтапном налаживании деловой жизни

16:56 11.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил полностью списать налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса за второй квартал 2020 года. Об этом глава государства сказал сегодня, 11 мая, в ходе рабочего совещания по коронавируса. По словам президента России, малому и среднему бизнесу в Об этом: Путин: во втором квартале 2020 года обнуляются налогу и сборы для МСП

16:57 11.05.2020 Ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, негативно сказались на экономике и доходах граждан России, все меры поддержки будут сохранены, а также вводятся дополнительные меры оказания помощи населению. Об этом: Меры поддержки экономики и доходов граждан России будут сохранены — Путин

16:57 11.05.2020 В России ежедневно проводится порядка 170 тысяч медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции, что является одним из самых высоких показателей в мире. Подробности в материале: В России ежедневно проводится 170 тысяч тестов на коронавирус — Путин

16:59 11.05.2020 В России с 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы предприятий в сфере энергетики, связи и других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями. Читайте подробнее: С 12 мая будут созданы условия для возобновления работы энергетики и связи

17:00 11.05.2020 Люди должны получить возможность выходить из дома, но это должно происходить при строгом соблюдении условий, гарантирующих безопасность. Нужно, чтобы это не привело к распространению коронавируса. Об этом сообщил 11 мая президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам. Читайте подробнее: Путин призвал в регионах дать людям возможность выходить из дома

17:02 11.05.2020 Предприятия базовых отраслей экономики возобновят работу с 12 мая. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла — медицинские учреждение, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости», — заявил Путин. Об этом: Путин рассказал о порядке возобновления работы предприятий с 12 мая

17:04 11.05.2020 После 12 мая у глав регионов останется право закрывать предприятия из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «При этом у руководителей регионов остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. В том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены», — заявил Путин. Подробности в материале: Главы регионов при необходимости смогут вновь закрывать предприятия — Путин

17:07 11.05.2020 Президент России заявил, что стране предстоит долгий и сложный путь борьбы с коронавирусной инфекцией, без права на ошибку. Читайте подробнее: Путин: стране предстоит долгий и сложный процесс борьбы с коронавирусом

17:08 11.05.2020 Все офисы МФЦ заработают на территории Краснодарского края с 12 мая. Об этом: На Кубани с 12 мая заработают офисы МФЦ

17:19 11.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от членов правительства и властей регионов полностью выполнить все те меры поддержки, которые власти приняли для граждан. Подробности в материале: Путин потребовал от чиновников исполнить все меры поддержки для граждан

17:19 11.05.2020 В России вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 751 рубля», — заявил Путин. «Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», — указал он. Читайте также: Выплаты на детей до трёх лет смогут получать все российские семьи — Путин

17:20 11.05.2020 В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 11 мая по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина. «Уже завтра мы соберёмся большим экспертным кругом и обозначим шаги по дальнейшему и аккуратному выходу региона из ограничений», — цитирует пресс-служба правительства Воронежской области Александра Гусева. Читайте подробнее: Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений — Гусев

17:21 11.05.2020 Одиннадцать субъектов Российской Федерации уже могут выйти на первый этап ослабления ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Читайте также: На первый этап ослабления ограничений могут выйти 11 регионов РФ — Голикова

17:21 11.05.2020 Президент России выдвинул предложение вернуть в полном объёме всем самозанятым гражданам налоги на доход, уплаченные ими в 2019 году. Читайте подробнее: Путин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам

17:25 11.05.2020 С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трёх до 15 лет получат выплату в размере 10 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «С 1 июня 2020 года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев», — заявил Путин. Об этом: Семьи с детьми от трёх до 15 лет получат дополнительную выплату — Путин

17:26 11.05.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса в стране в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. По её словам, решение о снятии ограничений нужно принимать с оглядкой на то, что коронавирус может вернуться.

17:31 11.05.2020 Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиковазаявила, что в России видна тенденция снижения темпов прироста количества новых зараженных коронавирусом. Об этом Голикова сообщила 11 мая в ходе онлайн-совещания с президентом России. Читайте также: Голикова заявила, что рост числа новых заражений коронавирусом убывает

17:36 11.05.2020 Семьи с детьми от трёх до семи лет включительно, чей доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, смогут оформить выплаты на каждого ребёнка начиная с июня месяца. Читайте подробнее: Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей

17:42 11.05.2020 С 1 июня в России запустят новую кредитную программу поддержки занятости, которая будет выгодной и для заёмщиков, и для банков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО», — заявил Путин. Читайте также: Новая программа поддержки предусмотрит возможность списание долга — Путин

17:48 11.05.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться числа выявленных случаев COVID-19. «Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования, и до этого также шло активное наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, в результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается… Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь», — сказал Собянин.

17:50 11.05.2020 Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Простого переноса платежей на будущие фискальные периоды сегодня тоже явно недостаточно. Потому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС», — заявил Путин. Подробности в материале: Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

18:04 11.05.2020 Граждане России, которые официально оформили свою деятельность, смогут вернуть свой налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. «Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин анонсировал новые меры поддержки для самозанятых и МСП

18:17 11.05.2020 Президент России Владимир Путин призвал глав регионов предоставить людям возможность заниматься спортом и гулять с детьми. Об этом российский президент заявил 11 мая в ходе онлайн-совещания по эпидемиологической ситуации в РФ при пандемии коронавируса. Читайте также: В Севастополе продлили самоизоляцию ещё на шесть дней

18:19 11.05.2020 Режим самоизоляции в Орловской области сохранится до 31 мая, сообщили в региональном оперативном штабе 11 мая. Подробности в материале: В Орловской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

18:22 11.05.2020 В Госдуме намерены уточнить в Минтруде размер пособия на ребенка, которое президент РФ поручил удвоить, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая. Подробности в материале: Шеин: возможное несоответствие размера «удваемого» пособия резануло

18:26 11.05.2020 Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке. 11.05.2020 г. Фото: kremlin.ru

18:30 11.05.2020 Государство по-прежнему игнорирует проблему безработицы среди тех, кто работал без заключения договора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме обеспокоены отсутствием поддержки работавших без договора

18:53 11.05.2020 Рост числа безработных в России можно объяснить несколькими факторами, и закрытие бизнеса — не единственный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом: В Госдуме объяснили рост числа безработных: не только коронавирус

18:55 11.05.2020 «Важно, что если ребёнку исполнилось 16 до 1 июля 2020 года — выплаты семья получит», — подчеркнула сенатор Святенко. Читайте подробнее: Выплаты на детей получат все российские семьи — разъяснения

19:01 11.05.2020 В Петербурге к настоящему времени развернуто 5925 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, что на 10% больше, чем планировалось. Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях. Об этом сообщил 11 мая губернатор Александр Беглов в ходе совещания, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент России Владимир Путин. Подробности в материале: В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам

19:07 11.05.2020 Российская государственная политика настроена на социальную поддержку и сбережение здоровья людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Об этом: Яровая: президент РФ предложил серьезные социальные меры

19:08 11.05.2020 Беспроцентные кредиты на зарплату будут выдаваться только в пределах МРОТ, несмотря на то, что средняя зарплата в регионах, как правило, выше МРОТ в два раза. Подробности в материале: Кто получит кредит на зарплату сотрудников — пояснения

19:17 11.05.2020 В Петербурге выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным COVID-19, уже начислены более чем 9400 сотрудникам на сумму 149,1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе совещания, которое в режиме видеосвязи 11 мая провёл президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: В Петербурге за работу с коронавирусом доплатили 9400 медикам

19:17 11.05.2020 Российскую экономику чуть не упустили, теперь вся ответственность за выход из изоляционно-выходного режима — на губернаторах, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Николай Николаев («Единая Россия»). Об этом: Глава комитета Госдумы: если завтра начнем работать, есть надежда

19:22 11.05.2020 Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки граждан и бизнеса запоздали, считает депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ). Об этом: Депутат Госдумы: беспокоят выпадающие доходы регионов

19:29 11.05.2020 Отвечать за провалы выхода из режима повышенной готовности будут главы регионов, им остается манипулировать данными, считает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Об этом: В Госдуме ожидают манипуляций со статистикой и вранья губернаторов

19:53 11.05.2020 Обращение Владимира Путина к гражданам РФ и совещание по ситуации с коронавирусом. 11.05.2020 г. Источник: live.russia.tv

20:54 11.05.2020 Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в комментарии ТАСС заявил, что организация поддерживает решение президента РФ Владимира Путина распространить меры поддержки на НКО.

21:31 11.05.2020 В Ростовской области разработан план поэтапного смягчения ограничительных мер, действующих в регионе. Однако приступить к его реализации можно будет только при соблюдении определённых условий, сообщил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: Ростовский губернатор пояснил, от чего зависят темпы смягчения ограничений

21:53 11.05.2020 План поэтапной отмены ограничительных мер реализуется в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Подробности в материале: В Тверской области ограничительные меры отменяются поэтапно — Руденя

22:08 11.05.2020 На совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Фото: kremlin.ru

07:06 12.05.2020 Обнародованный президентом РФ третий пакет мер поддержки прокомментировал исполнительный директор Забайкальского регионального отделения «Опоры России» Павел Волжин: «Предложенный президентом третий пакет мер — долгожданный. Можно отметить кредит под 2%, госгарантию 85% и налоговые каникулы за второй квартал. Налоговый вычет для ИП в размере 1 МРОТ также облегчит положение предпринимателей, входящих в список наиболее пострадавших отраслей. Президент объявил и о завершении периода нерабочих дней. Считаю, что сейчас очень важно максимально быстро вывести предприятия Забайкалья в режим привычной деятельности. В Забайкальском крае уже действуют такие меры поддержки, как кредиты под 0% для выплаты зарплаты, отсрочка арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, снижение налогов для предпринимателей, работающих по УСН (с 6 до 2% и с 15 до 5%), субсидии для сотрудников в размере 1МРОТ (12, 130)». Подробности в материале: В Забайкалье третий пакет мер поддержки назвали долгожданным

07:57 12.05.2020 Меры поддержки семей с детьми, анонсированные президентом России Владимиром Путиным 11 мая, очень важны для многодетной Тувы. Такое мнение высказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в «Фейсбук». Подробности в материале: Глава Тувы поддержал заявление Путина: у нас треть семей многодетные

08:32 12.05.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил немедленно приступить к исполнению мер, озвученных накануне, 11 мая, президентом России Владимиром Путиным по противодействию распространению коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Подробности в материале: Травников поручил немедленно приступить к реализации мер поддержки бизнеса

09:11 12.05.2020 В Ростовской области медицинские работники, вступившие в борьбу с коронавирусной инфекцией, получат все положенные выплаты до 15 мая. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. «Сейчас мы используем все имеющиеся контрольные механизмы для того, чтобы отследить любые просрочки на местном уровне. Уверен, к 15 мая ни одной копейки долга врачам по апрельским выплатам у нас не будет», — сказал глава региона. Подробности в материале: Ростовский губернатор: к 15 мая ни одной копейки долга врачам не будет

09:13 12.05.2020 В Ростовской области режим самоизоляции будет действовать до особого распоряжения. Пока ориентировочной даты снятия ограничительных мер нет. Читайте подробнее: В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

09:17 12.05.2020 К поэтапному ослаблению режима ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приступают в Республике Адыгея. Подробности в материале: В Адыгее вводят поэтапное ослабление ограничительных мер

09:17 12.05.2020 В министерстве экономического развития Забайкальского края подвели промежуточные итоги работы горячей линии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова врио исполнительного директора АНО ЦИПП Светланы Рыгдыловой, теперь практически 100% звонящих являются претендентами на получение так называемой «президентской субсидии». За первую неделю мая таких обращений было 105. Читайте подробнее: Забайкальцев волнуют вопросы выплаты «президентской субсидии»

09:30 12.05.2020 Предложение президента России Владимира Путина о поддержке самозанятых граждан является ответом на проект мер поддержки, ранее направленный руководством Ростовской области в федеральное правительство. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовская область получила ответ от Путина по самозанятым — губернатор

09:49 12.05.2020 Работу по особому режиму до 31 мая продолжит общественный транспорт Волгограда. Это следует из постановления, принятого 11 мая на заседании регионального оперативного штаба. Подробности в материале: Городской транспорт Волгограда продолжит работу в особом режиме

10:08 12.05.2020 Рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах вводятся на территории Тверской области. Изменения в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер, губернатор Игорь Руденя внёс в соответствии с Указом президента РФ от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом: В Тверской области введены рекомендации по ношению масок

10:22 12.05.2020 Общественный транспорт Ростова-на-Дону с 12 мая возвращается к обычному режиму работы. Подробности в материале: Городской транспорт Ростова-на-Дону вернулся к прежнему режиму работы

10:27 12.05.2020 В Ростовской области режим всеобщей изоляции будет действовать как минимум до 18 мая, сообщил донской губернатор Василий Голубев. Об этом: Ростовский губернатор уточнил срок действия режима самоизоляции

10:43 12.05.2020 Госдума на следующей неделе может принять законы во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе совещания накануне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Госдума на следующей неделе может принять четвертый пакет мер поддержки

11:22 12.05.2020 Пост главы Тувы Шолбана Кара-оола на его странице в «Фейсбук». facebook.com sholban. karaool

12:02 12.05.2020 Новые меры поддержки граждан и экономики страны помогут улучшить материальную ситуацию семьям с детьми, а также поддержать малый и средний бизнес региона, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует официальный сайт региона: «Президент инициировал ряд важных мер поддержки. В первую очередь для людей — для тех, кто потерял работу, а также для семей с детьми. В числе таких мер — единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для всех, у кого есть дети возрастом от 3 до 15 лет включительно. Я считаю, что это позволит очень многим семьям с детьми существенным образом улучшить свою материальную ситуацию в условиях, когда снижается заработная плата, а кто-то даже теряет работу». Об этом: Забайкальский губернатор: «Президент инициировал ряд важных мер поддержки»

12:09 12.05.2020 Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Об этом: Губернатор Кузбасса заявил, что «поддержать людей и бизнес — самое главное»

12:09 12.05.2020 Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте также: Губернатор Кузбасса заявил, что «поддержать людей и бизнес — самое главное»

12:12 12.05.2020 Липецкая область готова к постепенному выходу из режима ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на совещании 11 мая. 12 мая глава региона проведёт совещания, на которых будут разработаны критерии для возобновления работы вещевых рынков и торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Читайте также: Игорь Артамонов: «Липецкая область готова постепенно ослаблять режим»

12:14 12.05.2020 Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, которые глава государства дал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом 11 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России. Подробности в материале: В правительстве РФ обсудили реализацию поручений Путина от 11 мая

13:45 12.05.2020 Работа предприятия в Ростовской области в период пандемии. donland.ru

14:17 12.05.2020 Депутаты Керчи пожаловались премьер-министру России Михаилу Мишустину на ситуацию с невыплатами работникам «скорой помощи» обещанных надбавок за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Об этом: Депутаты Керчи пожаловались Мишустину на проблему с надбавками медикам

14:33 12.05.2020 Работа платного парковочного пространства в Воронеже с 12 мая начинает функционировать в обычном режиме. Читайте также: В Воронеже штрафовать за неоплату парковки начнут с 18 мая

15:09 12.05.2020 В Ростовской области сотрудники станции скорой медицинской помощи, расположенной в Каменске-Шахтинском, написали коллективную жалобу. Об этом сообщила депутат донского парламента Ирина Полякова (КПРФ). Подробности в материале: В Ростовской области работники скорой помощи написали коллективную жалобу

15:27 12.05.2020 Число безработных резко увеличилось в Краснодаре с начала года, об этом сообщила пресс-служба администрации города 12 мая. Читайте подробнее: В Краснодаре резко выросло число безработных

15:27 12.05.2020 В настоящее время может быть увеличено количество обращений незаконно уволенных граждан, в связи с нерабочими днями и невозможностью работодателей сохранить им должный уровень заработной платы и социальных гарантий, тех, которые «ушли» в незаконные неоплачиваемые отпуска или вообще были уволены «как бы» по соглашению сторон. Об этом: Нерабочие дни из-за COVID-19 закончились: что дальше

15:47 12.05.2020 С подачей заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей возникли проблемы Читайте подробнее: Как получить 10 тысяч на детей с 3 до 16 лет: подробности

15:54 12.05.2020 В Чувашии теперь можно не только работать на благоустройстве, но и с 12 мая гулять с детьми по набережной Волги в Чебоксарах

15:57 12.05.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, сообщил ТАСС, что не общался очно с Владимиром Путиным больше месяца.

16:00 12.05.2020 Власти Севастополя намерены выделить дополнительные выплаты для учителей, работающих на дистанционном обучении в период карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Севастополе хотят выдать учителям дополнительные выплаты

17:34 12.05.2020 Работники медучреждений Севастополя, которые непосредственно работают с пациентами, заражёнными коронавирусом, получат президентские выплаты 12 мая. Подробности в материале: В Севастополе нет проблем с выплатами медиков — Развожаев

17:47 12.05.2020 Во Владимирской области с 12 мая всем организациям сферы услуг разрешили возобновить работу при условии строгого соблюдения усиленных мер безопасности. Читайте также: Во Владимирской области откроются все предприятия сферы услуг

18:37 12.05.2020 В пресс-центре Ростовской области по информированию населения о ситуации с коронавирусом в регионе отреагировали на жалобу работников станции скорой медицинской помощи в Каменске-Шахтинском, отметив, что с фельдшерами и водителями встретится главврач центральной районной больницы. Читайте также: Ростовское облправительство отреагировало на жалобу каменских медиков

19:16 12.05.2020 Постоянно сидеть взаперти у граждан нет никакой возможности, и по мере выхода на плато необходимо начинать возвращать людей к привычной им жизни, с учетом строгой гигиены и жесткого санитарного контроля. Подробности в материале: Выход из локдауна или возвращение к привычной жизни

19:24 12.05.2020 Завершились семь недель нерабочих дней. Юрист рассказывает, как возвращаться к рабочим будням. Читайте также: Нерабочие дни из-за COVID-19 закончились: что дальше

21:07 12.05.2020 Девушка в маске. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:11 12.05.2020 Ответ на измучивший всех вопрос «когда сдавать ЕГЭ?» будет дан уже скоро. Об этом: В ожидании ЕГЭ: не отменят, но перенесут?

22:36 12.05.2020 Работающая пекарня на вынос во время режима самоизоляции. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:45 12.05.2020 В Москве продлили срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Об этом: В Москве напомнили, на какую помощь могут рассчитывать соцпредприятия

23:10 12.05.2020 В Ростовской области с 15 мая приступят к первому этапу снятия ограничительных мер, действующих в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. О начале выхода из самоизоляции объявил донской губернатор Василий Голубев в социальных сетях. Читайте также: Ростовский губернатор объявил о начале выхода из самоизоляции

00:01 13.05.2020 С 18 мая в Ростовской области будут открыты магазины непродовольственных товаров, автосалоны и предприятия бытовых услуг. Однако спортивные залы, СПА-центры, солярии и торговые центры останутся под замком. Проводить спортивные тренировки на открытом воздухе власти разрешат, но «группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции». Читайте также: В Ростовской области режим самоизоляции смягчат с 15 мая

00:04 13.05.2020 Ослабление ограничительных мер в Ростовской области, которое начнётся с 15 мая, не означает снятия режима всеобщей изоляции в целом. На это указал донской губернатор Василий Голубев, обращаясь к землякам. Читайте также: Ростовский губернатор: важно не допустить роста заболеваемости

07:29 13.05.2020 Масочный режим вводится на территории Смоленской области — жителям рекомендуется в общественных местах. Подробности в материале: В Смоленской области вводится масочный режим

07:41 13.05.2020 Парки и скверы снова будут открыты для жителей Смоленска с 13 мая. Читайте подробнее: В Смоленске открывают парки и скверы

08:30 13.05.2020 Краевую единовременную выплату получат жители Краснодарского края в мае, сообщили в пресс-службе администрации региона. О решении стало известно на заседании оперативного штаба 12 мая. «Многодетные семьи в зоне особого риска. Нам особенно важно их поддержать сейчас, потому что даже если с 12 мая мы откроем часть предприятий, зарплату люди получат не сразу», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом: На Кубани многодетные семьи получат региональные выплаты из-за коронавируса

08:33 13.05.2020 В Томской области около 150 тысяч семей с детьми смогут получить выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили 13 мая в областной администрации. Заявления на новые меры поддержки принимает Пенсионный фонд России. По словам управляющего отделением ПФР по Томской области Дмитрия Мальцева, оформить выплаты можно до 1 октября. Об этом: Выплаты по указу президента получат около 150 тысяч томских семей с детьми

10:11 13.05.2020 Предоставление выплат семьям с детьми, которое инициировалпрезидент России Владимир Путин, прокомментировала представитель сообщества многодетных семей Забайкальского края Баира Нимаева. По её словам, то, что на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет будет выплачиваться по 10 тысяч рублей, станет достаточно ощутимой поддержкой семейного бюджета от государства: «У кого-то сейчас трудности финансовые, кому-то зарплату задерживают, у всех разные ситуации. То, что правительство России обратило внимание на детей, — очень позитивно для населения страны». Об этом: «Ощутимая поддержка»: в Забайкалье высказались об инициативах Путина

10:11 13.05.2020 Жителям Смоленской области разрешили посещение кинотеатров. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности в регионе подписал 12 мая губернатор Алексей Островский. «Разрешается посещение гражданами кинотеатров (кинозалов) при условии исполнения организациями сферы услуг рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области», — говорится в документе. Подробности в материале: Жителям Смоленской области разрешили ходить в кино

11:13 13.05.2020 Обращение президента России к гражданам страны вселяет уверенность в том, что ситуация с распространением коронавируса изменилась в лучшую сторону, считает секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. Об этом: В Общественной палате отметили меры поддержки граждан и бизнеса

14:39 13.05.2020 «Путинские надбавки»: кто и сколько получит за работу. Об этом: До 180 тысяч рублей: какие надбавки положены медикам и не только

15:26 13.05.2020 В Ростовской области жители Таганрога выстроились в длинную очередь, чтобы подать заявление на получение единовременной выплаты на детей, о которых в ходе обращения сообщил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: В Ростовской области таганрожцы штурмуют отделения ПФР

15:51 13.05.2020 В Смоленске открывают парки и скверы. smoladmin.ru

15:59 13.05.2020 Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 31 мая, решение принял губернатор Александр Гусев, указ подписан 13 мая. Читайте подробнее: В Воронежской области режим самоизоляции продлён до лета

16:40 13.05.2020 В Тверской области реализуются меры по поддержке системообразующих предприятий. Об этом говорилось на совещании 13 мая, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. «В соответствии с решениями Правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней», — сказал Игорь Руденя. Подробности в материале: Тверские системообразующие предприятия получают господдержку

16:50 13.05.2020 Последние звонки и выпускные в школах не планируют отменять в Волгоградской области. Однако очный формат состоится после снятия всех ограничений. Подробности в материале: В Волгоградской области перенесут очные последние звонки и выпускные

17:39 13.05.2020 Госдума может 22 мая принять закон, в два раза увеличивающий размер минимального пособия по уходу за ребенком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом сообщил один из авторов законопроекта член Совфеда Андрей Турчак. Подробности в материале: Поправки о повышенных «детских» пособиях внесены в Госдуму

17:41 13.05.2020 Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совещания шаги расширяют возможности по реализации стратегических целей: помощь гражданам и поддержка экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Читайте также: В Совфеде считают стратегическими решения Путина по помощи экономики