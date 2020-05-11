Калуга, 11 мая, 2020, 12:20 — ИА Регнум. 98 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 11 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 1924 положительных тестов. 1655 человек находятся на лечении. 254 человека выздоровели, 15 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (426), в Обнинске (254), Боровском районе (175), в Малоярославецком районе (173), в Людиновском районе (85) и в думиничском районе (81).

Сегодня калужская областная больница стала четвертым стационаром, перепрофилированным под прием больных с COVID-19. Первой их прием начала калужская областная инфекционная больница, затем — калужская городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» и калужская больница скорой медицинской помощи. Всего к концу мая общее количество специализированных коек составит в регионе 1310. Дополнительно 190 коек будут подготовлены в изоляторах калужской городской больницы № 4 и Перемышльской центральной районной больницы.