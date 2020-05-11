Кострома, 11 мая, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Костромская область попросила Минтруд России выделить региону дополнительные 441 млн рублей на выплату пособий по безработице в 2020 году. Соответствующая заявка направлена в министерство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте труда и соцзащиты.

«В связи с увеличением числа получателей пособий, для обеспечения выплат в последующие периоды все регионы уточняют средства, необходимые для выплаты пособий в 2020 году», — отметили в департаменте труда.

В апреле — начале мая статус безработных в области получили 3433 человека. При этом 2012 из них потеряли работу именно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее заместитель директора департамента по труду и социальной защите Алексей Столяров отметил рост мошенничеств при получении пособий. По его словам, большая часть людей, обратившихся в региональные центры занятости — длительно неработающие люди, пенсионеры и студенты-очники.

Вместе с тем, ИА REGNUM сообщало о проблемах, с которыми сталкивались костромичи при постановке на учёт дистанционным способом. Люди не могли добиться рассмотрения заявлений и пояснений специалистов неделями.

Справка: россиянам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года в течение трех месяцев — апреля, мая и июня должны выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ — 12 130 рублей, плюс 3 тысячи рублей — на ребенка.