Кострома, 11 мая, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Костромской области выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 мая сообщает официальный телеграм-канал «Стопкоронавирус-Кострома».

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Количество заражённых прибавилось в Костроме, Шарьинском, Мантуровском, Нейском и Байском районах региона.

Общее число инфицированных, включая 107 выздоровевших, составило 372 человека. Трое граждан с COVID-19 скончались.