Приозерск, Ленинградская область, 11 мая, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области раскрыто преступление 11-летней давности, задержан убийца молодой девушки, о судьбе которой никто не знал всё это время. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК по Ленинградской области Подозреваемый в совершении убийства 11 лет назад признал вину.

В сентябре 2009 года в поселке Громово Приозерского района была объявлена как без вести пропавшая 26-летняя местная жительница. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С тех пор преступление оставалось нераскрытым, поскольку не удавалось установить круг лиц, которые могли быть к этому причастны.

И только спустя 11 лет был установлен возможный подозреваемый. Им оказался 40-летний уроженец Йошкар-Олы, который на тот момент был сожителем пропавшей девушки.

Следователи установили, что осенью 2009 года между партнерами произошла ссора с рукоприкладством. Мужчина до смерти избил свою возлюбленную, а чтобы скрыть преступление, спрятал тело в подпольном помещении квартиры и скрылся.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение, в ходе допроса вину в совершении преступления он признал. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в региональном СК.

Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления.