Рязань, 11 мая, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв скончался 11 мая. Он являлся главой региона до 2017 года.

Kremlin.ru Олег Ковалёв

Олег Ковалёв был шестым губернатора Рязанской области, он возглавлял регион с с 12 апреля 2008 года по 14 февраля 2017 года. Затем стал представителем от правительства Рязанской области в Совете Федерации РФ. Ковалёв также являлся депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов.

О его смерти стало известно 11 мая, сообщает издание «МедиаРязань». Политику был 71 год.