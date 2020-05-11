Салехард, 11 мая, 2020, 11:19 — ИА Регнум. На Ямале по состоянию на 11 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

За весь период пандемии в регионе выявлено 1 239 положительных тестов на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается в 876 (71%) заражённых. Излечились 178 человек, скончались трое.

«Сегодня основную динамику при выявлении новых случаев нам дали вахтовые работники предприятий в районе Нового Уренгоя и жители двух городов — Салехарда и Нового Уренгоя. В основном новые случаи выявлены среди контактных в существующих очагах. На предприятиях в районе Нового Уренгоя почти все новые случаи связаны с бессимптомным носительством заболевания у сотрудников на данный момент», — сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В стационарах лечение проходят 229 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 12 человек находятся в тяжёлом, двое — в крайне тяжёлом состоянии, восемь пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ.