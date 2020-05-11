Ульяновск, 11 мая, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлены новые случаи заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 11 мая (10:35 мск), в регионе общее число выявленных случаев заражения достигло 848, в том числе за последние сутки коронавирус выявлен у 41 человека.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии 152 выздоровели от COVID-19, из них за последние сутки — семеро.

По данным властей на 10 мая, на территории Ульяновской области проведено 24 313 тестов, ежедневно проводится до 1 тыс. исследований. В регионе работают девять лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 11 мая выявили 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число достигло 18 197.