Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 26 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. По данным переписи 1939 года, на территории Ивановской области проживали 2 млн 649, 4 тыс. человек.

Более 400 тысяч человек отправились на фронт. Каждый четвёртый житель Ивановской области не вернулся с войны. 158 жителей региона стали Героями Советского Союза, 22 — полными кавалерами ордена Славы.

В 1941 году фронт подошёл вплотную к Ивановской области. В регионе были сформированы боевые группы, на подъездах к городу установили противотанковые ежи, готовились бомбоубежища.

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