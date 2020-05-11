Бахчисарай, Крым, 11 мая, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заблокировал в социальных сетях семью Крыловых, которая пытается добиться справедливого наказания виновных в гибели своего новорожденного ребёнка. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 10 мая написала жительница бахчисарайского района полуострова Татьяна Крылова.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Мы обращались к Сергею Валерьевичу год. По поводу смерти нашего ребёнка и беспредела в Бахчисарайской ЦРБ. Писали и очень просили помочь. Навести порядок. Отправляли письма. Присылали интервью. Всё без реакции. Вчера мою страницу в ВК заблокировали вовсе. Все сообщения и обращения на странице Аксёнова С. В. стёрты. Вот так разве решаться должен вопрос с населением у Главы Республики? Мы писали год, полагали, что он не видит и не знает, не докладывают. Очень печально», — отметила женщина.

Сочувствующие крымчане сообщают в комментариях, что этот случай не единственный — на официальных страницах Сергея Аксёнова «многих людей отправляют в «бан» со своими проблемами».

«Я тратила год жизни почти ежедневно просила его и умоляла помочь разобраться. Меня вызывали в Совмин к начальнику отдела по борьбе с коррупцией в Крыму, я приезжала к ним в Симферополь 27.03.2019 года. Он сказал, что Аксёнов в курсе, мы разберёмся. Дали надежду и вот так бросили… обещал дважды помощь, и оба раза такой удар», — добавила Татьяна Крылова.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь семьи Крыловых Полина скончалась в сентябре 2017 года. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть ребёнка наступила от кровопотери в результате разрыва верхней брыжеечной вены при циррозе печени, который развился в результате инфекции. Он также сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение и что это далеко не единственный случай фальсификации.

Родители ребёнка уверены, что трагедия случилась по вине местных врачей, которые вовремя не диагностировали заболевание и не оказали необходимую медицинскую помощь.

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