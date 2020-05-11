Глава Крыма Аксёнов забанил в соцсетях родителей погибшего ребёнка
Бахчисарай, Крым, 11 мая, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заблокировал в социальных сетях семью Крыловых, которая пытается добиться справедливого наказания виновных в гибели своего новорожденного ребёнка. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 10 мая написала жительница бахчисарайского района полуострова Татьяна Крылова.
Сочувствующие крымчане сообщают в комментариях, что этот случай не единственный — на официальных страницах Сергея Аксёнова «многих людей отправляют в «бан» со своими проблемами».
Как сообщало ИА REGNUM, дочь семьи Крыловых Полина скончалась в сентябре 2017 года. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть ребёнка наступила от кровопотери в результате разрыва верхней брыжеечной вены при циррозе печени, который развился в результате инфекции. Он также сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение и что это далеко не единственный случай фальсификации.
Родители ребёнка уверены, что трагедия случилась по вине местных врачей, которые вовремя не диагностировали заболевание и не оказали необходимую медицинскую помощь.
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