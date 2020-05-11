Санкт-Петербург, 11 мая, 2020, 10:11 — ИА Регнум. За последние сутки, то есть в воскресенье, 10 мая, в Петербурге проведено обследование на коронавирус 2847 человек. Об этом утром в понедельник, 11 мая, сообщили в городском оперативном штабе.

Minzdrav.orb.ru Анализ на коронавирусную инфекцию

Днем ранее, 9 мая, было обследовано 9182 человека. А 8 мая на коронавирус обследовали 12 562 человека. Такое резкое снижение количества тестов в воскресенье в сообщении штаба никак не объясняется.

К 10 мая на карантине в Петербурге находятся 3946 человек. Из них 196 размещены в обсерваторе на базе пригородного пансионата, 967 — на самоизоляции, 2783 из общего числа — это контактные лица.

В петербургскую службу экстренных вызовов 112 за прошедшие сутки поступило 591 обращение, связанное с темой коронавируса. О своем прибытии из другой страны на территорию России сообщили 23 человека.

«В Городскую службу скорой помощи направлено 129 обращений, в полицию — 146. Остальные звонки были справочного характера», — пояснили в оперштабе.

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 7404 случая заражения коронавирусом Умерли 53 человека. Выздоровели 1674 человека.