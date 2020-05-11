Майкоп, 11 мая, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Решения о поэтапном снятии ограничительных мер в Адыгее будут приниматься с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципальном образовании с 12 мая. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея, которое 10 мая провёл глава республики Мурат Кумпилов. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но на данный момент не даёт возможности полностью снять ограничительные меры.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний, на 10 мая в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 241 человека — у 98 мужчин и 143 женщин. Уровень заражения в регионе в 2,6 раза ниже среднероссийского показателя. Увеличен показатель охвата населения тестированием. Всего проведено более 22 тысяч исследований, в том числе более 1,2 тысяч за сутки.

«Важно, чтобы жители понимали, насколько необходимо в сложившейся ситуации тестирование. Оно обеспечивает выявление заболевания на ранней стадии, что помогает предотвратить усугубление состояния здоровья людей и минимизировать распространение инфекции в республике», — отметил Мурат Кумпилов.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков добавил, что для дальнейшего увеличения объёмов тестирования организована работа мобильных комплексов, которые уже несколько дней действуют в Адыгейске. За это время обследовано более 550 человек, выявлено и подтверждено три случая коронавирусной инфекции. Мобильные комплексы начнут работать в поселках Энеме и Яблоновском. Особое внимание будет уделяться тестированию медработников и тех, кто работает в Краснодарском крае. Активно проводится обследование пациентов на компьютерном томографе, планово и во внеочередном порядке, по назначению врачей. В инфекционной больнице установлен и с 10 мая введен в эксплуатацию современный компьютерный томограф. Также в Адыгее на базе городской больнице открыт второй госпиталь, завершается подготовка третьего госпиталя на базе больницы в Энеме. С 12 мая после карантинных мероприятий планируется открытие Адыгейской межрайонной больницы. Создан необходимый запас лекарственных средств. Также Мурат Кумпилов обратил внимание на необходимость создания запаса средств защиты для медработников, а также взял на строгий контроль обеспечение в полном объеме дополнительных выплат врачам и медработникам.

Вместе с тем, как отмечалось на заседании, по данным Роспотребнадзора, нестабилен показатель распространения инфекции, в Адыгейске зарегистрирован самый высокий показатель распространения инфекции. В некоторых муниципалитетах прирост заболевания невысокий.

На заседании штаба принято решение поэтапно и с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципальном образовании снимать ограничения с 12 мая ограничений, с учетом соблюдения всех санитарных требований. Снятие ограничений коснется предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты, автомоек, а также продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков. По мере готовности планируется открыть и ярмарки выходного дня.

«Все решения оперативного штаба должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки в конкретном муниципалитете. Но это пока не касается Адыгейска, здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона напомнил руководителям рынков, предприятий об ответственности за постоянное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При ухудшении эпидситуации будут приниматься решения о возвращении к ограничительным мерам.

Отдельно шла речь об использовании масок и перчаток в общественных местах. Также поручено проработать вопрос о возобновлении работы общественного транспорта.

Обсуждались вопросы социальной поддержки малоимущих граждан. Из республиканского бюджета было направлено 24,5 млн рублей на выплаты ветеранам, выплаты получили почти 11 тысяч малоимущих семей с детьми, на эти цели было выделено 40 млн рублей. С 20 мая начинается приём заявок на предоставление выплат для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей.

Министр образования и науки РА Анзаур Керашев сообщил, что в республике продолжается дистанционное обучение, учебный год завершается 30 мая, кроме 9 и 11 классов, для которых учебный год завершится 5 июня. Организация летнего отдыха и оздоровления детей переносится на более поздний строк.

«При поэтапном ослаблении ограничительных мер важно продумать и предупредить возможные риски, обеспечить систему контроля за соблюдением санитарных норм. При этом режим самоизоляции сохраняется, особенно необходимо его соблюдать людям в возрасте старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями», — отметил Мурат Кумпилов.