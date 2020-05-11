Иркутск, 11 мая, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Власти Иркутской области сегодня, 11 мая, распорядились о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая включительно. Известие об этом размещено на официальном сайте Приангарья.

38.мвд.рф Коронавирус. Иркутская область

Напомним, из-за мировой эпидемии коронавируса Иркутская область, как и все российские регионы, с 31 марта перешла в режим самоизоляции. Учащиеся школ и студенты были переведены на дистанционное обучение.

За весь период в Иркутской области выявили уже 334 носителяSARS-CoV-2.