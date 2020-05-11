Москва, 11 мая, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Запад убежден, что победил Россию в Холодной войне, а потому непринятие Россией его концепции российской истории и истории Великой Отечественной войны расценивает как попытку отнять у него победу в Холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Петр Данилов ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«Это было одним из главных краеугольных камней этой победы: «А теперь вы будете говорить вот так». Мы не можем забыть, что в 90-е годы говорилось: «Жалко, что немцы не победили, пили бы немецкое пиво». И авторы, которые это говорили, до сих пор существуют в нашей прессе… Главный вопрос — в обществе, будем или не будем мы это терпеть», — заявил Кургинян.

По его словам, ключевое здесь не в том, что именно нужно сделать с подобными авторами юридически, а в том, как на это реагирует наше общество. Если нас победили в Холодной войне, навязали нам свою интерпретацию истории и заставили кланяться, то русским народом было сказано «нет».

»Когда сказали: «Не будем!», ну, было ясно, что отнимают победу в Холодной войне. Откуда вся эта истерика? Давайте прямо говорить, что она в основном американская и восточно-европейская, вот этих коллаборационистов… Она же оттого, что нельзя отдать победу в Холодной войне. А что это такое? Это признание того, что мы не являемся решающим государством, сломавшим хребет гитлеровской машине», — продолжил политолог.

Он также отметил, что, если Россия не ответит на это до конца и с предельной четкостью, эти попытки нас пригнуть будут продолжаться и наращиваться, потому что современные мировые элиты — криминальны и живут по закону «нагибать» тех, кто «ведется». Тех же, кто ведет себя жестко, их не трогают.

«Это вторая Холодная война, гораздо более беспощадная, чем первая, и ее краеугольный камень — история», — подвел итог эксперт.