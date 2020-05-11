Москва, 11 мая, 2020, 06:50 — ИА Регнум. России важно вести борьбу не только с власовцами, но и с красновцами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, бороться нужно не только с власовцами, но и с красновцами. С поклонниками предателя Петра Краснова — белогвардейского атамана-предателя, который выступал за расчленение России и пошел в услужение Гитлеру.

«Ну, так давайте это прямо скажем, потому что это тогда уже претензия к неким авторам, которые восхваляют Краснова и говорят, что памятники ему надо поставить. Что по этому поводу думает руководящая партия, которая составляет большинство Думы? А дает ли она этому оценку реально политическую? Можно ли это говорить в принципе. А не означает ли это пропаганду идей сепаратизма в стране? И тому подобное», — заявил Кургинян.

Напомним, что российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия 1» в одном из выпусков его авторской передачи посетовал на «чрезмерно большое» количество памятников Ленину в России и предложил «уравновесить» этот перекос установкой памятников Колчаку, Врангелю, Деникину и Краснову.