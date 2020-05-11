Москва, 11 мая, 2020, 05:22 — ИА Регнум. Приморье и южные субъекты страны оказались лидерами по количеству нарушений самоизоляции. Об этом рассказал начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев, передает РИА Новости.

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«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», — сказал Валяев.

По его словам, приведенные абсолютные значения не репрезентативны, так как регионы отличаются по численности населения.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, в Приморье зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции.