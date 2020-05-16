Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 16 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. До начала войны в Белгороде проживало более 34 тыс. человек, в Белгородском районе более 82 тысяч жителей. С 22 июня 1941 года Белгород был объявлен на военном положении.

Белгород был дважды оккупирован немецкими войсками: 24 октября 1941 года и 18 марта 1943 года.

В день полного освобождения Белгорода советских воинов встретили лишь 150 мирных жителей.

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